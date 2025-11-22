India vs South Africa 2nd Test: भारतीय टीम आज शनिवार सुबह 9 बजे से गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्‍ट खेलने उतरेगी। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कार्यवाहक कप्‍तान ऋषभ पंत के सामने सबसे बड़ी समस्‍या तीसरे नंबर के बल्‍लेबाज को लेकर है। इसके साथ ही शुभमन गिल के जाने से चौथा नंबर भी खाली हो गया है। अब सवाल ये है पंत इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? पिछले हफ्ते कोलकाता में ईडन गार्डन्स की खराब पिच पर 124 रन का टारगेट चेज करने में फेल होने के बाद टीम इंडिया गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में बैट्समैन से बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद करेगा।