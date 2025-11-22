ऋषभ पंत। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
India vs South Africa 2nd Test: भारतीय टीम आज शनिवार सुबह 9 बजे से गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलने उतरेगी। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कार्यवाहक कप्तान ऋषभ पंत के सामने सबसे बड़ी समस्या तीसरे नंबर के बल्लेबाज को लेकर है। इसके साथ ही शुभमन गिल के जाने से चौथा नंबर भी खाली हो गया है। अब सवाल ये है पंत इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? पिछले हफ्ते कोलकाता में ईडन गार्डन्स की खराब पिच पर 124 रन का टारगेट चेज करने में फेल होने के बाद टीम इंडिया गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में बैट्समैन से बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद करेगा।
गुवाहाटी में होने वाला पहला टेस्ट प्लेयर्स के साथ-साथ फैंस के लिए भी एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होगा, जिसमें दिन के उजाले का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए लंच से पहले टी होगी। बता दें कि गुवाहाटी में सूरज जल्दी ढल जाता है। इसलिए खेल सुबह 9 बजे शुरू होगा और शाम 4 बजे तक खत्म हो जाएगा।
शुभमन गिल की जगह गुवाहाटी में ध्रुव जुरेल को सबसे बेहतर विकल्प माना जा रहा है। हालांकि गौतम गंभीर को प्रयोग करने के लिए जाना है। अगर कंडीशन में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ तो जुरेल का उतरना तय माना जा रहा है।
शुभमन गिल के स्थान पर प्लेइंग इलेवन में साई सुदर्शन का खेलना तय है। गुवाहाटी टेस्ट से पहले गंभीर ने भी सुदर्शन को एक पैड के साथ बल्लेबाजी अभ्यास कराते हुए प्लेइंग 11 में शामिल करने के संकेत दिए थे। उन्हें नंबर तीन पर उतारा जा सकता है। इसके साथ ही नितीश कुमार रेड्डी की भी टीम में वापसी तय मानी जा रही है। नीतीश के आने पर अक्षर पटेल को बाहर होना होगा।
यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (कप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह
