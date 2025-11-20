IND vs SA: जल्द शुरू होगा दिन, हल्का नाश्ता, देर से लंच और लंबे समय तक स्विंग करती गेंद, गुवाहाटी टेस्ट नहीं आसान

भारत में अब तक 29 स्थानों पर टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं, और गुवाहाटी का बरसापारा स्टेडियम 30वां ऐसा मैदान बनेगा। लेकिन भारत में एक टाइम जोन होने की वजह से खिलाड़ियों को अपनी दिनचर्या सामान्य से काफी पहले शुरू करनी होगी। सुबह का अलार्म जल्दी बजेगा और खिलाड़ियों के नाश्ते व भोजन के समय में भी बदलाव करना पड़ेगा। सुबह की हल्की ठंड भी मेजबान टीम के लिए चुनौती बन सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोलकाता में धीमी और अधपकी पिच ने भारत को परेशान किया था।