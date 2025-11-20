Patrika LogoSwitch to English

साउथ अफ्रीका के पास 25 साल बाद भारत में इतिहास रचने का मौका, गुवाहाटी टेस्ट जीते बगैर भी हासिल होगी ये बड़ी उपलब्धि

South Africa Test Record in India: भारत की सरजमीं पर साउथ अफ्रीका की टीम रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। कोलकाता टेस्‍ट जीतकर मेहमान टीम ने 15 के टेस्‍ट जीत के सूखे को खत्‍म किया था तो अब उसके पास 25 साल बाद टेस्‍ट सीरीज के सूखे को खत्‍म करने का मौका है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 20, 2025

South Africa Test Record in India

भारत के खिलाफ कोलकाता टेस्‍ट जीतने की खुशी मनाती साउथ अफ्रीका की टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ProteasMenCSA)

South Africa Test Record in India: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही टेस्‍ट सीरीज अब निर्णायक मोड़ पर जा पहुंची है। सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला शनिवार 22 नवंबर से गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में प्रोटियाज के पास भारतीय सरजमीं पर इतिहास रचने का सुनहरा मौका है। जून में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के साथ शुरू हुए शानदार सिलसिले को टेम्‍बा बावुमा की अगुवाई वाली टीम बखूबी आगे बढ़ा रही। कोलकाता में शानदार जीत दर्ज कर इस टीम ने सभी को चौंका दिया था। अब गुवाहाटी में उसके पास 25 साल बाद इतिहास रचने का मौका है। वह गुवाहाटी में बगैर जीते भी यानी ड्रॉ कराकर बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकती है।

आखिरी बार हैंसी क्रोनिए की अगुवाई में जीत थी सीरीज

साउथ अफ्रीका की कोलकाता में जीत भारत की सरजमीं पर 2010 के बाद आई थी और इस जीत के साथ ही उसने 15 साल के सूखे को खत्‍म किया था। वहीं, अब प्रोटियाज के पास भारत में ढाई दशक से चले आ रहे टेस्‍ट सीरीज जीतने के सूखे को खत्‍म करने का मौका है। इससे पहले उसने आखिरी बार 2000 में हैंसी क्रोनिए की अगुवाई में भारत में सीरीज जीती थी। मौजूदा सीरीज में मेहमान टीम 1-0 से आगे चल रही है, अगर वह गुवाहाटी का मुकाबला ड्रॉ भी कर पाई तो वह इतिहास रच देगी।

हम कभी हार नहीं मानते- कॉनराड

साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के कोच शुक्री कॉनराड ने ईडन गार्डन्‍स की जीत की अहमियत पर जोर देते हुए इसे अपनी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियंसशिप के फाइनल के बराबर की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि भारत आकर ईडन गार्डन्स में खेलना, कुछ ऐसा करना जो हमने 15 साल से नहीं किया। हम कभी हार नहीं मानते। इसके साथ ही उन्होंने ईडन के खतरनाक टर्निंग सरफेस पर अपनी टीम के मजबूती से खड़े रहने की तारीफ भी की।

कोलकाता में टेम्‍बा बावुमा ने जड़ा इकलौता पचासा

बता दें कि कोलकाता में साउथ अफ्रीकी कप्‍तान टेम्‍बा बावुमा ने नाबाद 55 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। हैरानी की बात ये है, मैच का यह इकलौता पचासा था, जिससे साउथ अफ्रीका ने स्पिन और लगातार बाउंस से भरे इस मुश्किल मुकाबले में अपना धैर्य बनाए रखा। जबकि साइमन हार्मर ने 8 विकेट लेकर भारतीय बल्‍लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया था। भारत 124 रन के टारगेट का पीछा करते हुए 93 रन पर ऑलआउट हो गया था।

अब साउथ अफ्रीका को लुंगी एनगिडी की वापसी से मजबूती मिलेगी। हालांकि कगिसो रबाडा का पसली में चोट के कारण खेलना अभी मुश्किल है। कोलकाता में उनकी गैरमौजूदगी से मेहमान टीम को कोई नुकसान नहीं हुआ और प्रोटियाज सीरीज के आखिरी मैच में कॉन्फिडेंट होंगे।

sunil gavaskar

