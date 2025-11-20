साउथ अफ्रीका के पास 25 साल बाद भारत में इतिहास रचने का मौका, गुवाहाटी टेस्ट जीते बगैर भी हासिल होगी ये बड़ी उपलब्धि

South Africa Test Record in India: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही टेस्‍ट सीरीज अब निर्णायक मोड़ पर जा पहुंची है। सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला शनिवार 22 नवंबर से गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में प्रोटियाज के पास भारतीय सरजमीं पर इतिहास रचने का सुनहरा मौका है। जून में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के साथ शुरू हुए शानदार सिलसिले को टेम्‍बा बावुमा की अगुवाई वाली टीम बखूबी आगे बढ़ा रही। कोलकाता में शानदार जीत दर्ज कर इस टीम ने सभी को चौंका दिया था। अब गुवाहाटी में उसके पास 25 साल बाद इतिहास रचने का मौका है। वह गुवाहाटी में बगैर जीते भी यानी ड्रॉ कराकर बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकती है।