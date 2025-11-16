पिच को लेकर ये क्या बोल गए गौतम गंभीर, शर्मनाक हार के बाद दिया यह बयान, कहा – वाशिंगटन सुंदर ने…

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर। (फोटो सोर्स: ANI)
Gautam Gambhir on Pitch controversy, India vs South Africa Test: भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 30 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा। रैंक टर्नर पिच के कारण मुकाबला महज ढाई दिन में ही समाप्त हो गया। भारत को केवल 124 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी स्पिनरों के सामने भारतीय बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए।
ईडन गार्डन्स की पिच की काफी आलोचना हो रही है और पूर्व खिलाड़ी लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस हार के बाद टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिच को लेकर अपना बयान दिया। गंभीर ने कहा कि विकेट खेलने लायक नहीं होने की बात गलत है; यह पिच तकनीक और धैर्य की परीक्षा लेती थी।
गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “पिच में कोई दिक्कत नहीं थी; हमने जिस तरह की पिच मांगी थी, वैसी ही थी। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं और अच्छी डिफेंसिव तकनीक से खेलते हैं, तो इस पिच पर रन बनाए जा सकते थे। तकनीक से ज्यादा बल्लेबाजों की मानसिकता मजबूत होनी चाहिए। ज्यादातर विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए, और 124 रनों का लक्ष्य हासिल किया जा सकता था।”
भारतीय कोच ने आगे कहा, “विकेट में कोई कमी नहीं थी। अक्षर पटेल और टेंबा बवुमा ने रन बनाए। अगर आप 40 विकेट लेते हैं, तो तेज गेंदबाजों के भी कई विकेट होंगे। यह मानसिक दृढ़ता, तकनीक और धैर्य को चुनौती देने वाली पिच थी। केएल राहुल, टेंबा और वाशिंगटन सुंदर ने मजबूत डिफेंस दिखाया। हम इस तरह की पिचों पर पहले भी खेल चुके हैं।”
गंभीर ने जोर देकर कहा कि यह बिल्कुल वैसी ही पिच थी, जिसकी हमें तलाश थी। क्यूरेटर ने हमारी बहुत मदद की। अगर आपके पास मजबूत डिफेंस है, तो सफलता मिल सकती है।
