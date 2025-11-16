Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

पिच को लेकर ये क्या बोल गए गौतम गंभीर, शर्मनाक हार के बाद दिया यह बयान, कहा – वाशिंगटन सुंदर ने…

ईडन गार्डन्स की पिच की काफी आलोचना हो रही है और पूर्व खिलाड़ी लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस हार के बाद टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिच को लेकर अपना बयान दिया। गंभीर ने कहा कि विकेट खेलने लायक नहीं होने की बात गलत है; यह पिच तकनीक और धैर्य की परीक्षा लेती थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 16, 2025

Gautam Gambhir

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर। (फोटो सोर्स: ANI)

Gautam Gambhir on Pitch controversy, India vs South Africa Test: भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 30 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा। रैंक टर्नर पिच के कारण मुकाबला महज ढाई दिन में ही समाप्त हो गया। भारत को केवल 124 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी स्पिनरों के सामने भारतीय बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए।

ईडन गार्डन्स की पिच की काफी आलोचना हो रही है और पूर्व खिलाड़ी लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस हार के बाद टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिच को लेकर अपना बयान दिया। गंभीर ने कहा कि विकेट खेलने लायक नहीं होने की बात गलत है; यह पिच तकनीक और धैर्य की परीक्षा लेती थी।

गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “पिच में कोई दिक्कत नहीं थी; हमने जिस तरह की पिच मांगी थी, वैसी ही थी। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं और अच्छी डिफेंसिव तकनीक से खेलते हैं, तो इस पिच पर रन बनाए जा सकते थे। तकनीक से ज्यादा बल्लेबाजों की मानसिकता मजबूत होनी चाहिए। ज्यादातर विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए, और 124 रनों का लक्ष्य हासिल किया जा सकता था।”

भारतीय कोच ने आगे कहा, “विकेट में कोई कमी नहीं थी। अक्षर पटेल और टेंबा बवुमा ने रन बनाए। अगर आप 40 विकेट लेते हैं, तो तेज गेंदबाजों के भी कई विकेट होंगे। यह मानसिक दृढ़ता, तकनीक और धैर्य को चुनौती देने वाली पिच थी। केएल राहुल, टेंबा और वाशिंगटन सुंदर ने मजबूत डिफेंस दिखाया। हम इस तरह की पिचों पर पहले भी खेल चुके हैं।”

गंभीर ने जोर देकर कहा कि यह बिल्कुल वैसी ही पिच थी, जिसकी हमें तलाश थी। क्यूरेटर ने हमारी बहुत मदद की। अगर आपके पास मजबूत डिफेंस है, तो सफलता मिल सकती है।

ये भी पढ़ें

IND vs SA Test: गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम का टेस्ट में बुरा हाल, घर पर भी नहीं जीत रही मैच, अबतक बनाए 13 शर्मनाक रिकॉर्ड्स!
क्रिकेट
Sourav Ganguly on Kuldeep Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa Test Series 2025

Published on:

16 Nov 2025 05:09 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पिच को लेकर ये क्या बोल गए गौतम गंभीर, शर्मनाक हार के बाद दिया यह बयान, कहा – वाशिंगटन सुंदर ने…

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA 1st Test: साउथ अफ्रीका की जीत पर बोले कार्यवाहक कप्तान ऋषभ पंत, बताया भारत को क्यों मिली हार?

Rishabh Pant
क्रिकेट

WTC Points Table: ऐतिहासिक जीत से साउथ अफ्रीका ने लगाई लंबी छलांग, भारत को हुआ तगड़ा नुकसान

South Africa
क्रिकेट

IND vs SA Test: गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम का टेस्ट में बुरा हाल, घर पर भी नहीं जीत रही मैच, अबतक बनाए 13 शर्मनाक रिकॉर्ड्स!

Sourav Ganguly on Kuldeep Yadav
क्रिकेट

IND v SA: गौतम गंभीर की यह चालाकी पड़ी भारतीय टीम पर भारी, अपने ही जाल में फसकर मैच गवां बैठा भारत

क्रिकेट

IND vs SA 1st Test: सिर्फ तीन टेस्ट खेल भारतीय सरजमीं पर किया कमाल, साउथ अफ्रीका का बना सबसे सफल स्पिनर

Simon Harmer
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.