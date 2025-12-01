IND vs SA: शुभमन गिल की चोट पर बड़ी अपडेट, शुरू की ट्रेनिंग, क्या टी20 सीरीज में हो सकते है वापसी?

Shubman Gill Injury Update: भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल अभी गर्दन की चोट से जूझ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में गर्दन की चोट के चलते बीच मैच में ही बाहर होना पड़ा था। मैच की दूसरी पारी में भी वे बल्लेबाजी के लिए नहीं आए थे। पहले उम्मीद की जा रही थी कि वे जल्द ही फिट होकर उपलब्ध रहेंगे। लेकिन अब वे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे सीरीज में भी टीम का हिस्सा नहीं हैं। उनकी अनुपस्थिति में के एल राहुल को टीम की कमान सौंपी गई है। लेकिन अब वे 1 दिसंबर से अपनी रिहैबिलिटेशन शुरु करने वाले हैं। जल्द ही उनकी टीम में वापसी करने की उम्मीद की जा रही है।