IND vs SA: शुभमन गिल की चोट पर बड़ी अपडेट, शुरू की ट्रेनिंग, क्या टी20 सीरीज में हो सकते है वापसी?

भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल (फोटो सोर्स: IANS)
Shubman Gill Injury Update: भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल अभी गर्दन की चोट से जूझ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में गर्दन की चोट के चलते बीच मैच में ही बाहर होना पड़ा था। मैच की दूसरी पारी में भी वे बल्लेबाजी के लिए नहीं आए थे। पहले उम्मीद की जा रही थी कि वे जल्द ही फिट होकर उपलब्ध रहेंगे। लेकिन अब वे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे सीरीज में भी टीम का हिस्सा नहीं हैं। उनकी अनुपस्थिति में के एल राहुल को टीम की कमान सौंपी गई है। लेकिन अब वे 1 दिसंबर से अपनी रिहैबिलिटेशन शुरु करने वाले हैं। जल्द ही उनकी टीम में वापसी करने की उम्मीद की जा रही है।
शुभमन गिल BCCI के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (बेंगलूरु) में 1 दिसंबर से रिहैबिलिटेशन शुरु करने वाले हैं। गिल कुछ दिनों में ही फिर से बैट थाम सकतेे हैं। वे जल्द ही BCCI की मेडिकल टीम की निगरानी में ट्रेनिंग शुरु कर देंगे। रिपोर्टेस के मुताबिक अगले कुछ दिन गिल की क्रिकेट में वापसी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। गिल की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में वापसी इसी पर निर्भर करेगी। इस सीरीज का पहला मैच 9 दिसंबर को कटक में खेला जाना है।
चोट के बाद गिल फिजियोथेरेपी के लिए मुंबई गए थे। इसके बाद बेंगलूरु के लिए फ्लाईट लेने से पहले वे परिवार के साथ समय बिताने के लिए वे चंडिगढ़ गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इतनी फ्लाईट्स लेने और यात्रा करने के बावजूद उन्हें गर्दन में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये भारतीय टीम के लिए अच्छे संकेत हैं। इस दौरान वे ट्रेनिंग से भी दूर रहे। गिल की रिकवरी देख रहे एक अधिकारी ने बताया कि गिल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सभी फॉर्मेट के खिलाड़ी है। जब भी वे पूरी तरह फिट हो जाते हैं, वे टीम में सीधे ही शामिल हो जाएंगे। उनकी वापसी अगले कुछ दिनों पर निर्भर करेगी।
