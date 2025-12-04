IND vs SA T20: लगातार नज़रअंदाज़ किए जा रहे ये स्टार खिलाड़ी, क्या होगा इनका टी20 में भविष्य, टीम सलेक्शन पर उठ रहे सवाल

दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए भारतीय टी20 टीम का ऐलान (Photo - BCC/X)
IND vs SA T20: दक्षिण अफ्रीका टीम अभी भारत के दौरे पर है। यहां चल रही वनडे सीरीज के बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज के लिए भारत के 15 सदस्यीय दल की घोषणा हो चुकी है। टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथ में है। वहीं चोट के चलते वनडे सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल को भी स्कवॉड में शामिल कर लिया गया है।
बीते कुछ समय से भारतीय टीम के चयन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई ऐसे डिज़र्विंग खिलाड़ी हैं, जिन्हें टीम में मौका नहीं मिला पा रहा है और मौजूदा टीम के कई खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे ही खिलाड़ियों में कुछ नाम शामिल हैं, जो बिना किसी ठोस वजह के टीम से बाहर हो गए और अब टीम में उनकी जगह नहीं बन पा रही है।
भारतीय स्क्वॉड में बल्लेबाज ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल और रुतुराज गायकवाड़ को शामिल नहीं किया गया है। जायसवाल ने 22 पारियों में 164.31 की स्ट्राइक रेट और 36.15 की औसत से 723 रन बनाए हैं। वहीं गायकवाड़ ने 20 पारियों में 143.53 की स्ट्राइक रेट और 39.56 की औसत से 633 रन बनाए हैं। इन दोनों ही बल्लेबाजों के मुकाबले शुभमन गिल को प्राथमिकता दी जा रही है। शुभमन गिल पिछली 15 पारियों में एक भी अर्द्धशतक नहीं लगा पाए हैं। उन्होंने टी20 करियर में 33 पारियों में 29.89 की औसत से 837 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 140.43 का है। वहीं विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत भी टी20 सेटअप से बाहर चल रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल टी20 में उनका बल्ला खामोश ही रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वे बल्ले के साथ क्या कर सकते हैं। तीनों ही बल्लेबाज पंत, जायसवाल और रुतुराज ने अपना आखिरी टी20 जुलाई 2024 में खेला था।
बल्लेबाजों के अलावा ऐसे गेंदबाज भी हैं, जो टीम से अभी बाहर चल रहे हैं। इनमें प्रमुख गेंदबाज मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज के नाम हैं, जिनके टी20 के भविष्य पर सवालिया निशान है। दोनों ही गेंदबाज पॉवरप्ले में नई गेंद से कमाल कर सकते हैं। वहीं चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट के द्वारा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को लगातार मौके दिए जा रहे हैं, जबकि पहले मैच में 3 विकेट लेने के बाद उनका प्रदर्शन टी20 में गिरता जा रहा है। उनकी इकोनॉमी भी संतोषजनक नहीं है।
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जीतेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर।
