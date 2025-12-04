4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA T20: लगातार नज़रअंदाज़ किए जा रहे ये स्टार खिलाड़ी, क्या होगा इनका टी20 में भविष्य, टीम सलेक्शन पर उठ रहे सवाल

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्कवॉड की घोषणा हो चुकी है। टीम में ऐसे कई नाम मिसिंग हैं, जिनको शामिल किया जा सकता था। ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, रुतुराज गायकवाड़, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नामों पर विचार किया जा सकता था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 04, 2025

दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए भारतीय टी20 टीम का ऐलान (Photo - BCC/X)

IND vs SA T20: दक्षिण अफ्रीका टीम अभी भारत के दौरे पर है। यहां चल रही वनडे सीरीज के बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज के लिए भारत के 15 सदस्यीय दल की घोषणा हो चुकी है। टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथ में है। वहीं चोट के चलते वनडे सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल को भी स्कवॉड में शामिल कर लिया गया है।

बीते कुछ समय से भारतीय टीम के चयन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई ऐसे डिज़र्विंग खिलाड़ी हैं, जिन्हें टीम में मौका नहीं मिला पा रहा है और मौजूदा टीम के कई खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे ही खिलाड़ियों में कुछ नाम शामिल हैं, जो बिना किसी ठोस वजह के टीम से बाहर हो गए और अब टीम में उनकी जगह नहीं बन पा रही है।

पंत, जायसवाल और रुतुराज के भविष्य पर सवाल

भारतीय स्क्वॉड में बल्लेबाज ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल और रुतुराज गायकवाड़ को शामिल नहीं किया गया है। जायसवाल ने 22 पारियों में 164.31 की स्ट्राइक रेट और 36.15 की औसत से 723 रन बनाए हैं। वहीं गायकवाड़ ने 20 पारियों में 143.53 की स्ट्राइक रेट और 39.56 की औसत से 633 रन बनाए हैं। इन दोनों ही बल्लेबाजों के मुकाबले शुभमन गिल को प्राथमिकता दी जा रही है। शुभमन गिल पिछली 15 पारियों में एक भी अर्द्धशतक नहीं लगा पाए हैं। उन्होंने टी20 करियर में 33 पारियों में 29.89 की औसत से 837 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 140.43 का है। वहीं विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत भी टी20 सेटअप से बाहर चल रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल टी20 में उनका बल्ला खामोश ही रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वे बल्ले के साथ क्या कर सकते हैं। तीनों ही बल्लेबाज पंत, जायसवाल और रुतुराज ने अपना आखिरी टी20 जुलाई 2024 में खेला था।

शमी-सिराज को नहीं मिल पा रही जगह

बल्लेबाजों के अलावा ऐसे गेंदबाज भी हैं, जो टीम से अभी बाहर चल रहे हैं। इनमें प्रमुख गेंदबाज मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज के नाम हैं, जिनके टी20 के भविष्य पर सवालिया निशान है। दोनों ही गेंदबाज पॉवरप्ले में नई गेंद से कमाल कर सकते हैं। वहीं चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट के द्वारा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को लगातार मौके दिए जा रहे हैं, जबकि पहले मैच में 3 विकेट लेने के बाद उनका प्रदर्शन टी20 में गिरता जा रहा है। उनकी इकोनॉमी भी संतोषजनक नहीं है।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की टी20 स्क्वॉड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जीतेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर।

ये भी पढ़ें

Ind vs SA: जब विराट कोहली ने नाचते हुए टेम्बा बावुमा को दिखाया ‘बाबाजी का ठुल्लू’, आपने देखा क्या ये मजेदार VIDEO
क्रिकेट
Virat Kohli Viral Video

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa ODI Series 2025

Updated on:

04 Dec 2025 02:38 pm

Published on:

04 Dec 2025 02:37 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA T20: लगातार नज़रअंदाज़ किए जा रहे ये स्टार खिलाड़ी, क्या होगा इनका टी20 में भविष्य, टीम सलेक्शन पर उठ रहे सवाल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

“भारत के पास रन मशीन है”, दूसरे वनडे में हार के बाद प्रसिद्ध कृष्णा हुए सोशल मीडिया पर ट्रोल

Prasidh Krishna Trolled
क्रिकेट

Ind vs SA: जब विराट कोहली ने नाचते हुए टेम्बा बावुमा को दिखाया ‘बाबाजी का ठुल्लू’, आपने देखा क्या ये मजेदार VIDEO

Virat Kohli Viral Video
क्रिकेट

Watch Video: दिमाग मत लगाओ, जैसा कहा जाए वैसा करो… जब प्रसिद्ध कृष्णा की धुनाई होते देख बुरी तरह भड़के केएल राहुल

KL Rahul furious on Prasidh Krishna
क्रिकेट

Ind vs SA: ढह गया भारत का किला, साउथ अफ्रीका ने सबसे सफल रन चेज कर रचा इतिहास, बना डाले ढेरों रिकॉर्ड

India vs South Africa 2nd ODI Records
क्रिकेट

मैं खुद को कोस रहा हूं… भारत की हार के बाद छलका कप्तान केएल राहुल का दर्द, बताया कहां हुई चूक

Ind vs SA 2nd ODI Highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.