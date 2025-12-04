IND vs SA T20: लगातार नज़रअंदाज़ किए जा रहे ये स्टार खिलाड़ी, क्या होगा इनका टी20 में भविष्य, टीम सलेक्शन पर उठ रहे सवाल

भारतीय स्क्वॉड में बल्लेबाज ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल और रुतुराज गायकवाड़ को शामिल नहीं किया गया है। जायसवाल ने 22 पारियों में 164.31 की स्ट्राइक रेट और 36.15 की औसत से 723 रन बनाए हैं। वहीं गायकवाड़ ने 20 पारियों में 143.53 की स्ट्राइक रेट और 39.56 की औसत से 633 रन बनाए हैं। इन दोनों ही बल्लेबाजों के मुकाबले शुभमन गिल को प्राथमिकता दी जा रही है। शुभमन गिल पिछली 15 पारियों में एक भी अर्द्धशतक नहीं लगा पाए हैं। उन्होंने टी20 करियर में 33 पारियों में 29.89 की औसत से 837 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 140.43 का है। वहीं विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत भी टी20 सेटअप से बाहर चल रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल टी20 में उनका बल्ला खामोश ही रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वे बल्ले के साथ क्या कर सकते हैं। तीनों ही बल्लेबाज पंत, जायसवाल और रुतुराज ने अपना आखिरी टी20 जुलाई 2024 में खेला था।