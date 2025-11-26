दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने 548 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है और दूसरी पारी में मात्र 27 रन पर भारत के दो विकेट भी झटक लिए हैं। इस पूरे मुक़ाबले में दक्षिण अफ्रीका भारत पर पूरी तरह से हावी रहा है। क्रिकेट के इतिहास में 21वीं सदी में सिर्फ एक बार भारतीय टीम ने मैच की चौथी पारी में 100 से ज्यादा ओवर बल्लेबाजी की है। वहीं अपने घर पर ऐसा कभी नहीं किया।