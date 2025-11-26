रन लेते हुए भारतीय बल्लेबाज (Photo Credit- IANS)
India vs South Africa 2nd Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुक़ाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत इस मैच में बैकफूट पर है और उसे आखिरी दिन जीत के लिए 522 रन और बनाने हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका को मात्र 8 विकेटों की जरूरत है।
दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने 548 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है और दूसरी पारी में मात्र 27 रन पर भारत के दो विकेट भी झटक लिए हैं। इस पूरे मुक़ाबले में दक्षिण अफ्रीका भारत पर पूरी तरह से हावी रहा है। क्रिकेट के इतिहास में 21वीं सदी में सिर्फ एक बार भारतीय टीम ने मैच की चौथी पारी में 100 से ज्यादा ओवर बल्लेबाजी की है। वहीं अपने घर पर ऐसा कभी नहीं किया।
टीम इंडिया ने जनवरी 2021 में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच की चौथी पारी में 131 ओवरों का सामना करते हुए 5 विकेट खोकर 334 रन बनाए थे। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने सिडनी में खेले गए इस मुकाबले को ड्रॉ करवाने में कामयाबी हासिल की थी। अब ऐसी ही शानदार पारी टीम इंडिया को गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलनी होगी।
वहीं साल 2000 के बाद से यानी 25 साल से भारत ने अपने घर पर चौथी पारी में सबसे ज्यादा ओवर साल 2008 में खेले थे। तब टीम ने 2008 में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ 98.3 ओवर खेलकर मैच जीता, जबकि 2001 में अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ 97 ओवर बल्लेबाजी कर मैच ड्रॉ कराया था।
2005 में बेंगलुरु में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 90 ओवर खेलने के बावजूद मैच गवां दिया था। 2004 में इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 87.4 ओवर तक संघर्ष करने के बावजूद टीम को हार झेलनी पड़ी, वहीं 2011 में नई दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने 80.4 ओवर खेलते हुए शानदार जीत दर्ज की थी।
एशिया में टेस्ट मैच जीतने के लिए किसी भी टीम ने कभी 400 से ज्यादा के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा नहीं किया है। साल 2021 में चटगांव में वेस्टइंडीज ने 395 रन बनाकर बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज की थी। भारत में चौथी पारी में सर्वाधिक स्कोर दिसंबर 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया का है। भारत ने उस मुकाबले में 387 रन बनाकर जीत दर्ज की थी।
यह सिर्फ दूसरी बार है, जब भारत को घरेलू टेस्ट में 500 से ज्यादा रन का टारगेट दिया गया है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अक्टूबर 2004 में नागपुर में भारत को जीत के लिए 543 रन का लक्ष्य दिया था। उस मुकाबले में टीम इंडिया को 342 रन से हार का सामना करना पड़ा था।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग