Virat-Rohit were 'removed' from Tests: विराट कोहली के भाई विकास कोहली ने हेड कोच गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सेलेक्शन कमेटी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्‍होंने टेस्‍ट फॉर्मेट में टीम की भारी गिरावट के लिए दोषी भी ठहराया, जिसमें कभी उनका दबदबा था। इतना ही उन्‍होंने कहा कि रोहित और विराट टेस्‍ट से खुद नहीं हटे, उन्‍हें हटा दिया गया। बता दें कि उनके पोस्ट भारत के गुवाहाटी में चौथे दिन 549 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दो विकेट जल्दी गंवाने के तुरंत बाद आए थे, लेकिन बाद में उन्‍हें डिलीट कर दिया गया।