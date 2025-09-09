Asia Cup 2025: UAE के खिलाफ भारतीय टीम करेगी अभियान का आगाज, जानें दोनों टीमों के आंकड़े

यूएई की टीम खाता खोलते ही सलामी बल्लेबाज स्वप्निल पाटिल (1) का विकेट गंवा बैठी। दूसरा रन बनते ही मोहम्मद शहजाद (0) का विकेट भी टीम ने खो दिया। यहां से शैमान अनवर ने रोहन मुस्तफा के साथ तीसरे विकेट के लिए 23 रन जुटाते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। मुस्तफा 22 गेंदों में महज 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शैमान अनवर टीम के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 48 गेंदों में एक छक्के और तीन चौकों के साथ 43 रन की पारी खेली। इन दो खिलाड़ियों के अलावा यूएई का कोई अन्य बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सका।