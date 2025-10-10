Patrika LogoSwitch to English

IND vs WI 2nd Test: भारत ने लंच तक एक विकेट खोकर बनाए 94 रन, यशस्वी जायसवाल अर्धशतक के करीब

दूसरे टेस्ट के पहले दिन लंच ब्रेक तक भारत ने अपनी पहली पारी में एक विकेट गंवाकर 94 रन बना लिए हैं। फिलहाल यशस्वी जायसवाल 40 रन और साई सुदर्शन 16 रन बनाकर नाबाद है। केएल राहुल 38 रन बनाकर जोमेल वारिकन का शिकार बने।

less than 1 minute read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 10, 2025

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है (Photo - Espncricinfo)

India vs West Indies, 2nd Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला आज से शुरू हो गया है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में भारत ने लंच तक एक विकेट के नुकसान पर 94 रन बना लिए हैं। खब्बू सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 78 गेंद में 40 रन और साई सुदर्शन 36 गेंद में 16 रन बनाकर क्रीज़ पेर टीके हुए हैं।

भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी भारत के लिए सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी ने सधी हुई शुरुआत करते हुए पहले विकेट लिए 58 रन जोड़े। 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्पिनर जोमेल वारिकन ने केएल राहुल को छकाया और विकेटकीपर टेविन इमालक ने फूर्ती से स्टंप उड़ा कर वेस्टइंडीज को पहली सफलता दिलाई। केएल राहुल ने 54 गेंदों में पांच चौके और एक छक्का लगाते हुए 38 रनों की पारी खेली।

इससे पहले भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं, वेस्टइंडीज की टीम दो बदलावों के साथ इस मैच में उतरी है। ब्रैंडन किंग और जोहान लेने इस मैच से बाहर हैं। उनके स्थान पर एंडरसन फिलिप और तेविन इमलाच को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है।

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज।

वेस्टइंडीज: तेजनारायण चंद्रपॉल, जॉन कैम्पबेल, एलिक अथानाजे, तेविन इमलाक (विकेटकीपर), शाई होप, रोस्टन चेज (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खेरी पियरे, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स।

