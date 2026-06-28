Women’s T20 World Cup 2026: बांग्लादेश की जीत की दुआ करेगी भारतीय टीम! आज 2 मैचों से मिलेंगी 2 सेमीफाइनल की टीमें

फिलहाल ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया चारों मैच जीतकर 8 अंकों के साथ पहले स्थान पर है और उसका सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय है। वहीं दूसरे स्थान के लिए भारत, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। अगर बांग्लादेश आज साउथ अफ्रीका को हरा देता है तो उसके 5 मैचों में 6 अंक हो जाएंगे, लेकिन नेट रनरेट की वजह से वह टीम इंडिया को नहीं पछाड़ पाएगी और तीसरे स्थान पर आ सकती है।