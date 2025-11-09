वर्ल्डकप से बाहर होने वाली थी टीम इंडिया, महाकाल के दर्शन के बाद पलटी किस्मत, धन्यवाद करने पहुंची दीप्ति

खिताबी जीत के बाद दीप्ति ने कहा था, "सच कहूं तो, यह एक सपने जैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं विश्व कप फाइनल में इस तरह योगदान दे सकी। हमने हमेशा सोचा है कि हम हर मैच से मिली सीख का उपयोग कैसे कर सकते हैं। एक टीम के रूप में, हम बहुत खुश हैं। मैं जिस भी स्थिति में होती हूं, उसका हमेशा आनंद लेती हूं। मैं परिस्थिति के अनुसार खेलना चाहती थी। मुझे बहुत मजा आया। एक ऑलराउंडर के रूप में यहां प्रदर्शन करने से ज्यादा अद्भुत एहसास और क्या हो सकता है।"