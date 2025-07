IND vs ENG: लॉर्ड्स में क्या है भारत का रनचेज का इतिहास? 193 का टार्गेट चेज़ करना बेहद मुश्किल, आखिरी बार 36 साल पहले किया था ऐसा

लॉर्ड्स में चेज़ किए गए सबसे बड़े स्कोर

वेस्टइंडीज vs इंग्लैंड - 344/1 का स्कोर चेज़ किया - 1984

इंग्लैंड vs न्यूजीलैंड - 282/3 का स्कोर चेज़ किया - 2004

दक्षिण अफ्रीका vs ऑस्ट्रेलिया - 282/5 का स्कोर चेज़ किया - 2025 (WTC फ़ाइनल)

इंग्लैंड vs न्यूजीलैंड - 279/5 का स्कोर चेज़ किया - 2022

इंग्लैंड vs न्यूजीलैंड - 218/3 का स्कोर चेज़ किया - 1965

इंग्लैंड vs वेस्टइंडीज - 193/5 का स्कोर चेज़ किया - 2012

इंग्लैंड vs वेस्टइंडीज - 191/8 का स्कोर चेज़ किया - 2000