वेस्टइंडीज में भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर द्वारा गलत बर्ताव करने से BCCI शर्मिंदा

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ( Indian Cricket Team ) के मैनेजर सुनील सुब्रमण्यम 2018 में ऑस्ट्रेलिया में अपने खराब के व्यवहार के बाद बेशक बच गए हों, लेकिन अब वेस्टइंडीज में अपने व्यवहार के कारण वह संकट में घिरते दिखाई दे रहे हैं।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( Board of Control for Cricket in India ) ने दो उच्चायोगों को कहा था कि कैरिबिया में जिस विज्ञापन को फिल्माना है उसके लिए वह टीम के मैनेजर सुनील सुब्रमण्यम से संपर्क करें, लेकिन जब त्रिनिदाद एंव टोबागो में मौजूद भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने सुब्रमण्यम से संपर्क किया तो उन्होंने अधिकारियों को तवज्जो नहीं दी।

बीसीसीआई ( BCCI ) के एक कार्यकारी का इस मसले पर कहना है कि पहले इस तरह की हरकतों को नजरअंदाज किया गया। इसी कारण यह स्थिति बनी है। उन्होंने कहा कि अगर बात उच्चायोग की नहीं होती और सीओए के मुखिया विनोद राय ( Vinod Roy ) पर आंच नहीं आती तो इस बार भी इस घटना को नजरअंदाज किया जाता।

उन्होंने कहा, "पहले इस तरह की हरकतें हुई थीं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया। इसी कारण उनका हौसला बढ़ा है। अब क्योंकि राय तक बात आ गई है तो कार्रवाई की जा सकती है।"

आपको बता दें कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 ( ICC Cricket World Cup 2019 ) के दौरान भी बोर्ड के अधिकारी सुनील के व्यवहार से खुश नहीं थे लेकिन तब भी विवाद से बचने के लिए इस बात को दबा दिया गया था।

अधिकारी ने कहा, "जिस किसी ने भी मैनेजर से बात की वह मैनेजर के व्यवहार से बेहद निराश हुआ। अपने दोस्तों के लिए टिकट और पास इकट्ठे करना उनकी प्राथमिकता है और अपने पद की जिम्मेदारी निभाना उसके बाद आता है।"