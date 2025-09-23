Patrika LogoSwitch to English

टीम इंडिया में नहीं मिली जगह तो भारतीय स्पिनर राहुल चाहर ने इस देश की टीम से किया करार

Rahul Chahar: टीम इंडिया से लंबे समय से बाहर चल रहे भारतीय स्पिनर राहुल चाहर ने हैम्‍पाशायर के खिलाफ काउंटी चैंपियनशिप के अपने आखिरी मैच के लिए सरे के साथ करार किया है। चाहर जल्‍द ही इस अहम मुकाबले से पहले सरे टीम के साथ जुड़ेंगे।

भारत

lokesh verma

Sep 23, 2025

Rahul Chahar
भारतीय स्पिनर राहुल चाहर। (फोटो सोर्स: IANS)

Rahul Chahar Joins Surrey: भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर राहुल चाहर ने इस हफ्ते के अंत में हैम्पशायर के खिलाफ काउंटी चैंपियनशिप के अपने आखिरी मैच के लिए सरे के साथ करार किया है। चाहर को आखिरी बार आईपीएल 2025 के दौरान खेलते हुए देखा गया था, जहां उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सिर्फ एक मैच खेला था। जबकि भारतीय टीम के लिए उन्‍होंने अपना आखिरी मुकाबला 4 साल पहले खेला था। वह हैम्पशायर के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले जल्‍द ही टीम के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि उनकी ये टीम लगातार चौथा खिताब जीतने की कोशिश में है।

सरे के साथ जुड़ने को लेकर उत्साहित चाहर

ईएसपीएन क्रिकइन्फो के अनुसार, चाहर सितंबर की शुरुआत में काउंटी क्लब के लिए खेलने के लिए रजिस्‍टर्ड थे, लेकिन उन्हें वार्विकशायर और नॉटिंघमशायर के खिलाफ क्लब के घरेलू मैचों में खेलने की ज़रूरत नहीं थी। विल जैक्स और कैम स्टील के चोटिल होने के बाद चाहर को टीम में शामिल किया गया है। चाहर ने कहा कि मैं इस हफ्ते के मैच के लिए सरे के साथ जुड़ने को लेकर उत्साहित हूं। मैं वहां प्रभाव डालने और सीजन के अपने आखिरी मैच में टीम की मदद करने जा रहा हूं।

साई किशोर थे पहली प्राथमिकता

सरे के हाई-परफॉर्मेंस सलाहकार एलेक स्टीवर्ट ने खुलासा किया कि क्लब ने शुरुआत में टूर्नामेंट के आखिरी चरण के लिए साई किशोर को टीम में शामिल करने की योजना बनाई थी। हालांकि, तमिलनाडु का ये स्पिनर उंगली की चोट के कारण उपलब्ध नहीं था। स्टीवर्ट ने बताया कि साई किशोर की उंगली में चोट है और ऑपरेशन के कारण वह उपलब्ध नहीं थे।

राहुल चाहर का क्रिकेट करियर

राहुल चाहर की बात करें तो उन्होंने आखिरी बार 2021 में भारत के लिए खेला था। राहुल चाहर भारत के लिए सिर्फ एक वनडे खेले हैं, जिसमें उन्‍होंने 18 के औसत से तीन विकेट लिए। वहीं, 6 टी20 इंटरनेशनल में उन्‍होंने 23.86 के औसत से सात विकेट चटकाए हैं। जबकि घरेलू क्रिकेट में उनके नाम 24 प्रथम श्रेणी मैचों में 87 विकेट हैं। सफेद गेंद के फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन काफी बेहतर है। उन्होंने क्रमशः 60 और 131 लिस्ट ए और टी20 मैचों में 106 और 136 विकेट लिए हैं। आईपीएल में उन्होंने 79 मैचों में 79 विकेट लिए हैं।

संबंधित विषय:

Published on:

23 Sept 2025 09:30 am

टीम इंडिया में नहीं मिली जगह तो भारतीय स्पिनर राहुल चाहर ने इस देश की टीम से किया करार

