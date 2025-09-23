टीम इंडिया में नहीं मिली जगह तो भारतीय स्पिनर राहुल चाहर ने इस देश की टीम से किया करार

राहुल चाहर की बात करें तो उन्होंने आखिरी बार 2021 में भारत के लिए खेला था। राहुल चाहर भारत के लिए सिर्फ एक वनडे खेले हैं, जिसमें उन्‍होंने 18 के औसत से तीन विकेट लिए। वहीं, 6 टी20 इंटरनेशनल में उन्‍होंने 23.86 के औसत से सात विकेट चटकाए हैं। जबकि घरेलू क्रिकेट में उनके नाम 24 प्रथम श्रेणी मैचों में 87 विकेट हैं। सफेद गेंद के फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन काफी बेहतर है। उन्होंने क्रमशः 60 और 131 लिस्ट ए और टी20 मैचों में 106 और 136 विकेट लिए हैं। आईपीएल में उन्होंने 79 मैचों में 79 विकेट लिए हैं।