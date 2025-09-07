Asia Cup 2025: आईसीसी टूर्नामेंट की तरह दिख रही है भारतीय टीम की जर्सी, एशिया कप के लिए बिना स्पॉन्सर की जर्सी रिवील

Indian team jersey, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 शुरू होने में अब मात्र दो दिन का समय बचा है। 9 सितम्बर से यूएई में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट से पहले टीम इंडिया ने अपनी जर्सी रिवील की है। 23 साल में पहली बार है जब भारत बिना जर्सी स्पॉन्सर के खेलेगा। ड्रीम11 के साथ बीसीसीआई का करार समाप्त होने के बाद एशिया कप में टीम इंडिया बिना जर्सी स्पॉन्सर के मैदान पर उतरेगी।