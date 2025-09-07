Asia Cup 2025: आईसीसी टूर्नामेंट की तरह दिख रही है भारतीय टीम की जर्सी, एशिया कप के लिए बिना स्पॉन्सर की जर्सी रिवील

Indian team jersey, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 शुरू होने में अब मात्र दो दिन का समय बचा है। 9 सितम्बर से यूएई में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट से पहले टीम इंडिया ने अपनी जर्सी रिवील की है। 23 साल में पहली बार है जब भारत बिना जर्सी स्पॉन्सर के खेलेगा। ड्रीम11 के साथ बीसीसीआई का करार समाप्त होने के बाद एशिया कप में टीम इंडिया बिना जर्सी स्पॉन्सर के मैदान पर उतरेगी।
यह फैसला ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 के लागू होने के बाद लिया गया, जिसने रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। ऑलराउंडर शिवम दुबे ने इंस्टाग्राम पर नई किट की तस्वीरें शेयर कर इसकी पुष्टि की, जिसमें जर्सी पर सिर्फ 'इंडिया' लिखा नजर आ रहा है। भारत का पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ दुबई में होगा, जहां टीम बिना किसी कमर्शियल लोगो के खेलती दिखेगी।
आईसीसी के किसी भी इवेंट जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC), वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी में टीम जर्सी के फ्रंट पर स्पॉन्सर का नाम नहीं होता। आईसीसी अपनी ग्लोबल ब्रॉडकास्ट और स्पॉन्सरशिप डील्स को सुरक्षित रखने के लिए फ्रंट साइड पर केवल देश का नाम अनुमति देता है। अब ऐसा ही कुछ भारतीय टीम की एशिया कप की जर्सी में देखने को मिलेगा। जहां फ्रंट साइड पर सिर्फ इंडिया लिखा होगा।
बीसीसीआई ने इस हफ्ते नए लीड स्पॉन्सर के लिए टेंडर जारी किया। आवेदन खरीदने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है, जबकि दस्तावेज जमा करने की 16 सितंबर। बोर्ड ने 'प्रतिबंधित ब्रांड्स' की लिस्ट भी जारी की, जिसमें गेमिंग, बेटिंग, क्रिप्टो, तंबाकू, शराब आदि शामिल हैं। मौजूदा स्पॉन्सर्स जैसे एडिडास, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कैम्पा कोला से जुड़े ब्रांड्स भी बाहर।
नई डील 2025-28 के लिए 140 मैचों को कवर करेगी, जिसमें द्विपक्षीय मैचों के लिए 3.5 करोड़ और आईसीसी/एसीसी टूर्नामेंट्स के लिए 1.5 करोड़ रुपये बेस प्राइस तय की गई है। इससे बोर्ड को 450 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की उम्मीद है। टोयोटा और एक फिनटेक कंपनी इंटरेस्ट दिखा रही हैं। लेकिन एशिया कप के दौरान नया स्पॉन्सर मिलना मुश्किल लग रहा है।