लवलीना के कांस्य पदक जीतने पर भारतीय क्रिकेटर्स ने खूब सराहा, ट्वीट कर ऐसे बढ़ाया हौंसला

नई दिल्ली। टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics 2020) में भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन (Lovlina Borgohain) के कांस्य पदक (Bronze Medal) जीतने के बाद क्रिकेट के कुछ हस्तियों ने उनकी इस उपलब्धि को सराहा है। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virendra Sehwag) , ईशांत शर्मा (Ishant Sharma) और वेंकटेश प्रसाद (Venkatesh Prasad) के अलावा अन्य लोगों ने सोशल मीडिया पर लवलीना को जीत की बधाई दी।

Brilliant Lovlina !

Just the third ever Indian boxer to win an Olympic medal.

Congratulations #LovlinaBorgohain on winning the bronze. #Tokyo2020 pic.twitter.com/9kxniIDnk8 — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 4, 2021

वीरेंद्र सहवाग

पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ट्वीट करते हुए लिखा,'शानदार लवलीना! ओलंपिक पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज। कांस्य जीतने पर बधाई।' विजेंदर सिंह (2008 बीजिंग) और एमसी मैरी कॉम (2012 लंदन) के बाद ओलंपिक में पदक जीतने वाली लवलीना तीसरी मुक्केबाज हैं। असम की मुक्केबाज के प्रयास की बदौलत भारत ने अब टोक्यो में एक रजत और दो कांस्य पदक जीतकर 2016 के रियो ओलंपिक खेलों की अपनी तालिका में सुधार किया है।

ईशांत शर्मा

भारत के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'रिंग की बाजीगर। भारत को आप पर गर्व है, लवलीना बोरगोहेन। टोक्यो ओलंपिक में हमारे देश के लिए तीसरा पदक जीतने के लिए धन्यवाद! ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।'

वेंकटेश प्रसाद

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने पोस्ट किया, 'भारत के लिए तीसरा पदक। अपने पहले ओलंपिक में पदक जीतने पर हार्दिक बधाई। लवलीना आपको आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं।'