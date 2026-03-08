India W vs Australia W only Test Highlights: भारतीय महिला टीम को एकमात्र टेस्‍ट में ऑस्‍ट्रेलिया ने 10 विकेट से शिकस्‍त दी है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर वनडे सीरीज गंवाने के बाद ये टेस्‍ट मुकाबला पर्थ के वाका ग्राउंड पर खेला गया। भारत की पहली पारी महज 198 रन पर सिमट गई, जिसके बाद ऑस्‍ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 323 रन बनाते हुए 125 रनों की बढ़त हासिल की। इसके बाद टीम इंडिया ने दूसरी पारी में महज 149 रन बनाते हुए कंगारू टीम के सामने सिर्फ 25 रन का लक्ष्‍य रखा, जिसे मेजबान ऑस्‍ट्रेलिया ने बिना कोई विकेट खोए हासिल करते हुए शानदार जीत दर्ज की। इसके साथ भारतीय टीम इस दौरे मल्टी-फॉर्मेट सीरीज में 12-4 से हार का सामना करना पड़ा है।