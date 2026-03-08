MS Dhoni ​​पहली बार दर्शक बन देखेंगे भारत का फाइनल मुकाबला, कड़ी सुरक्षा के बीच अहमदाबाद पहुंचे, देखें वीडियो

MS Dhoni arrives in Ahmedabad: भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान एमएस धोनी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से पहले अहमदाबाद पहुंच गए हैं। यह पहली बार होगा, जब वह स्‍टेडियम में दर्शक बन भारत का फाइनल मुकाबला देखते नजर आएंगे। भारत के पूर्व कप्तान को इस हफ्ते की शुरुआत में मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में सेमीफाइनल में भी देखा गया था और अब वह स्टैंड से टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच देखने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं।