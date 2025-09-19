Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

INDW vs AUSW: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली वनडे सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा भारत, ऐसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारतीय टीम को इस मुकाबले में स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी, जबकि स्नेह राणा और क्रांति गौड़ अपनी गेंदबाजी से मुकाबले का पासा पलट सकती हैं। एनाबेल सदरलैंड और फोएबे लिचफील्ड ऑस्ट्रेलियाई खेमे की बल्लेबाजी को मजबूती दे सकती हैं, जबकि गेंदबाजी में अलाना किंग और मेगन शट टीम की मजबूती बन सकती हैं।

भारत

Siddharth Rai

Sep 19, 2025

India Women's World Record
भारतीय महिला क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCIWomen)

India Women vs Australia Women, 3rd ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच शनिवार को तीसरा वनडे मुकाबला खेला जाना है, जिसमें टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली वनडे सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी।

बुधवार की शानदार जीत के बाद, भारत से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पहली द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीत की उम्मीदें बढ़ गई हैं। भारत ने न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में 292 रन बनाए। टीम इंडिया की ओर से स्मृति मंधाना ने 91 गेंदों में 117 रन की पारी खेली। विपक्षी खेमे से डार्सी ब्राउन ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके।

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 40.5 ओवरों में 190 रन पर सिमट गई। मेहमान टीम की ओर से एनाबेल सदरलैंड ने 45, जबकि एलिस पेरी ने 44 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से क्रांति गौड़ ने 3 विकेट निकाले, जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट अपने नाम किए।

यह देखना होगा कि क्या सलामी बल्लेबाज फोएबे लिचफील्ड इस मैच के लिए उपलब्ध होंगी, जो क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेन के कारण दूसरे मैच से बाहर थीं। टीम प्रबंधन मुकाबले से पहले उनके खेलने पर फैसला लेगा। इसके अलावा, किम गार्थ की प्लेइंग इलेवन में वापसी की संभावना है।

भारतीय टीम को इस मुकाबले में स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी, जबकि स्नेह राणा और क्रांति गौड़ अपनी गेंदबाजी से मुकाबले का पासा पलट सकती हैं। एनाबेल सदरलैंड और फोएबे लिचफील्ड ऑस्ट्रेलियाई खेमे की बल्लेबाजी को मजबूती दे सकती हैं, जबकि गेंदबाजी में अलाना किंग और मेगन शट टीम की मजबूती बन सकती हैं।

यह मुकाबला 20 सितंबर को दोपहर 1:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा, जबकि जियो हॉटस्टार पर मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देखी जा सकती है।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 1978 से अब तक कुल 58 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें सिर्फ 11 मुकाबले ही जीते। ऑस्ट्रेलियाई टीम 47 मैचों को अपने नाम कर चुकी है। दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका नहीं है।

भारत : हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, सयाली सतघरे, राधा यादव, श्री चरणी, स्नेह राणा और तेजल हसबनीस।

ऑस्ट्रेलिया : एलिसा हीली (कप्तान/विकेटकीपर), डार्सी ब्राउन, ताहलिया मैकग्राथ (उपकप्तान), निकोल फाल्टम, एश्ले गार्डनर, किम गर्थ, ग्रेस हैरिस, अलाना किंग, चार्ली नॉट, फोएबे लिचफील्ड, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल और जॉर्जिया वेयरहैम।

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Sept 2025 02:35 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / INDW vs AUSW: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली वनडे सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा भारत, ऐसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.