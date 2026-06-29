INDW vs AUSW: इन 4 खिलाड़ियों की वजह से ऑस्ट्रेलिया से हारी टीम इंडिया, Women’s T20 World Cup 2026 से हुई बाहर

171 रन के लक्ष्य का बचाव करने उतरी भारतीय टीम की गेंदबाजी भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। टूर्नामेंट की सबसे प्रभावशाली गेंदबाजों में शामिल दीप्ति शर्मा सिर्फ एक विकेट ही हासिल कर सकीं। उन्होंने 4 ओवर में 31 रन खर्च किए। वहीं राधा यादव ने 2 ओवर में 24 रन दिए, जबकि रेणुका सिंह ठाकुर ने 4 ओवर में 41 रन लुटाकर सिर्फ एक विकेट लिया। यही वजह रही कि ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया और भारतीय टीम का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया।