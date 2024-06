INDW vs SAW: भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रचा इतिहास, महिला टेस्ट क्रिकेट में पहली बार बने इतने रन

INDW vs SAW Only Test: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत ने 600 रन का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है। महिला टेस्‍ट क्रिकेट के इतिहास में ये पहली बार है, जब किसी टीम ने एक पारी में 603 रन बनाए हैं।

नई दिल्ली•Jun 29, 2024 / 12:03 pm• lokesh verma

INDW vs SAW Only Test: शेफाली वर्मा के विस्फोटक दोहरे शतक और स्मृति मंधाना के शतकीय पारी के दम पर भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चेन्‍नई में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच की पहली पारी में 603 रन बनाकर इतिहास रच दिया है। महिला टेस्‍ट क्रिकेट के इतिहास में ये पहली बार है, जब किसी टीम ने एक पारी में 600 रन के आंकड़े को पार किया है। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन 4 विकेट के नुकसान पर 525 रन बनाए थे। आज इस टेस्‍ट के दूसरे दिन टीम इंडिया 78 रन और जोड़ते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 603 रन बनाते हुए पारी घोषित कर की।

भारत की ओर से 3 अर्धशतक, एक शतक के साथ लगा एक दोहरा शतक भारतीय टीम ने 115.1 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 603 रन बनाते हुए पारी घोषित की है। भारत के लिए शेफाली वर्मा ने 197 गेंदों पर 205 रन की तूफानी पारी खेली तो स्‍मृति मंधाना ने 161 गेंदों पर 149 रन की पारी खेली। वहीं, जेमिमा रोड्रिग्ज ने 55, हरमनप्रीत कौर ने 69 रन और रिचा घोष ने 86 रन की पारी खेली। साउथ अफ्रीका लंच तक 29/0 साउथ अफ्रीका की महिला टीम ने दूसरे दिन लंच तक बिना कोई विकेट गंवाए 6 ओवर में 29 रन बना लिए हैं। लोरा वोल्‍वार्ट 17 तो एनेके बॉश 12 रन बनाकर खेल रही हैं। साउथ अफ्रीका की महिला टीम ने दूसरे दिन लंच तक बिना कोई विकेट गंवाए 6 ओवर में 29 रन बना लिए हैं। लोरा वोल्‍वार्ट 17 तो एनेके बॉश 12 रन बनाकर खेल रही हैं।