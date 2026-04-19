Ayush Mhatre injury: आयुष म्हात्रे की हैमस्ट्रिंग फटी, तीन हफ़्ते के लिए आईपीएल से हुए बाहर! क्या CSK लेगी रिप्लेसमेंट?

पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर टीम प्रबंधन के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "जब वो बल्लेबाजी करने आए तब घुटने पर पट्टी बंधी थी। पिछले दो-तीन मैचों से वो इम्पैक्ट सब के तौर पर खेल रहे हैं। चोट पहले से चिंता का विषय थी। अगर फील्डिंग नहीं की तो क्रैम्प तो था नहीं। फिजियो ने देखा, वो लंगड़ा रहे थे, फिर भी उनसे खेलवाया गया और रन भी दौड़ाए गए। लड़खड़ाते खिलाड़ी को रिटायर्ड आउट क्यों नहीं किया? यह देखकर धक्का लगा।"