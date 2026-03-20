IPL 2026 से बाहर होने वाले प्लेयर्स लगातार बढ़ रही संख्या, पढ़ें अब तक बाहर हुए खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

Injured players list of IPL: आईपीएल 2026 से पहले खिलाड़ियों इंजरी सभी फ्रैंचाइजी के लिए चिंता का सबब बनी हुई हैं। गुजरात जायंट्स को छोड़कर कोई ऐसी टीम नहीं है, जिसका कोई खिलाड़ी चोटिल नहीं है। प्‍लेयर्स की इंजरी की लिस्‍ट लगातार लंबी होती जा रही है। सबसे टेंशन में सनराइजर्स हैदराबाद होगी, जिसके तीन खिलाड़ी चोटों से जूझ रहे हैं। कप्‍तान पैट कमिंस और ईशान मलिंगा शुरुआती मैच मिस करेंगे तो जैक एडवर्ड्स पैर में चोट लगने के चलते पूरे आईपीएल सीजन से बाहर हो गए हैं। आइये आपको बताते हैं कि कौन सी टीम के कौन से खिलाड़ी चोटों से जूझ रहे हैं?