IPL 2023 : लखनऊ के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी RCB, जानें दोनों की संभावित प्‍लेइंग 11 और चुने ड्रीम XI

नई दिल्लीPublished: Apr 10, 2023 01:01:55 pm Submitted by: lokesh verma

RCB vs LSG : आईपीएल 2023 के तहत आज 10 अप्रैल को शाम शाम 7:30 बजे से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच खेला जाएगा। मैच से पहले जानते हैं कि दोनों टीमों की संभावित प्‍लेइंग इलेवन, जिसमें से आप खिलाडि़‍यों को चुनकर अपनी बेस्‍ट ड्रीम इलेवन तैयार कर सकते हैं।

RCB vs LSG Possible Playing 11 and Dream 11 : इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में आज सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच लीग स्टेज का मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला आरसीबी के होम ग्राउंड बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। बता दें कि आइपीएल 2022 में एलएसजी और आरसीबी दो बार आमने-सामने आए थे। दोनों ही मुकाबले आरसीबी ने अपने नाम किए थेे। ऐसे में आरसीबी अपने होम ग्राउंड पर लगातार तीसरे मुकाबले में लखनऊ को हराकर जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी। आइये मैच से पहले जानते हैं कि दोनों टीम कौन सी संभावित प्‍लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती हैं। जिसमें से आप खिलाडि़‍यों को चुनकर अपनी बेस्‍ट ड्रीम इलेवन बना सकते हैं।