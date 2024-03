CSK vs RCB के महासंग्राम से आज होगा IPL का आगाज, जानें कब-कहां देखें फ्री लाइव स्ट्रीमिंग

यह भी पढ़ें

इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का पहला मैच आज सीएसके और आरसीबी के बीच भारतीय समयनुसार रात 8.00 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले रात 7.30 बजे मैच का टॉस होगा।CSK vs RCB का मैच चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के होम ग्राउंड एमए एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्‍नई में खेला जाएगा।CSK vs RCB मैच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियो सिनेमा पर देख स‍कते हैं। जियो सिनेमा पर हिंदी के साथ ही विभिन्‍न भाषाओं कॉमेंट्री का लुत्‍फ उठा सकते हैं। मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग आप एकदम मुफ्त देख सकते हैं।CSK vs RCB मैच का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्‍न चैनल्‍स पर आप हिंदी और अंग्रेजी भाषा कॉमेंट्री का लुत्‍फ उठा सकते हैं।