RR vs RCB 19th Match कब शुरू होगा? इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 19वां मैच आज राजस्‍थान रॉयल्‍स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच भारतीय समयानुसार दोपहर 7.30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले 7.00 बजे मैच का टॉस होगा।

RR vs RCB का मैच कहां खेला जाएगा? RR vs RCB का मैच आज 6 अप्रैल को जयपुर के सवाई मानसिंह स्‍टेडियम में खेला जाएगा। RR vs RCB मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग कहां देखें?

RR vs RCB मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियो सिनेमा पर देख स‍कते हैं। जियो सिनेमा पर हिंदी के साथ ही विभिन्‍न भाषाओं कॉमेंट्री का लुत्‍फ उठा सकते हैं। मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग आप एकदम मुफ्त देख सकते हैं।

RR vs RCB मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें? RR vs RCB मैच का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्‍न चैनल्‍स पर आप हिंदी और अंग्रेजी भाषा कॉमेंट्री का लुत्‍फ उठा सकते हैं।

राजस्‍थान रॉयल्‍स की संभावित प्‍लेइंग क्‍या होगी? जोस बटलर, यशस्वी जयसवाल, संजू सैमसन (कप्तान/विकेटकीपर), रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिमरोन हेटमायर, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, नंद्रे बर्गर, अवेश खान, ट्रेंट बोल्ट। (इम्‍पैक्‍ट प्‍लेयर -शुभम दुबे)