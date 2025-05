IPL 2025 Re-Start: IPL 2025 को फिर से शुरू करने की कवायद शुरू, बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी की बुलाई मीटिंग

भारत•May 11, 2025 / 03:47 pm• Vivek Kumar Singh

IPL 2025 New Schedule to Be Announced: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सभी दस आईपीएल फ्रेंचाइजी को मंगलवार तक एकत्रित होने को कहा है, क्योंकि टूर्नामेंट के फिर से शुरू होने की संभावना है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार तनाव के कारण बीसीसीआई ने शुक्रवार को आईपीएल 2025 को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया था, खासकर धर्मशाला में पंजाब किंग्स-दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत के बाद हवाई हमलों और जम्मू और पठानकोट जैसे आस-पास के इलाकों में ब्लैकआउट के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।

निलंबन के समय, आईपीएल 2025 ने 58 गेम पूरे कर लिए थे, जिसमें 12 लीग चरण के मैच और प्लेऑफ शेष थे। निलंबन की घोषणा के तुरंत बाद, सभी फ्रेंचाइजी के क्रिकेटर, साथ ही अधिकांश सहयोगी स्टाफ सदस्य अपने-अपने घरों और देशों के लिए रवाना हो गए। रविवार को नाम न बताने की शर्त पर एक फ्रेंचाइजी अधिकारी ने कहा, “हमें मंगलवार को अपनी टीम के खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के सदस्यों को इकट्ठा करने के बारे में सूचित किया गया है। हमें कहां इकट्ठा होना है, यह अभी पता नहीं है। लेकिन अब तक, हमें बीसीसीआई से टीम को इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू करने और मंगलवार तक सभी को इकट्ठा करने के बारे में संदेश मिला है। हम अब जल्द से जल्द विदेशी खिलाड़ियों को भारत वापस लाने की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे।” पंजाब किंग्स के मुख्य कोच और सहायक कोच रिकी पोंटिंग और ब्रैड हैडिन अभी भी भारत में हैं और जस्टिन लैंगर (मुख्य कोच, लखनऊ सुपर जायंट्स) और माइक हसी (बल्लेबाजी कोच, चेन्नई सुपर किंग्स) जैसे उनके अन्य कोचिंग समकक्षों के विपरीत ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं गए हैं। इस एजेंसी ने पहले शनिवार को बताया था कि बीसीसीआई का लक्ष्य 25 मई से पहले आईपीएल के सभी शेष मैच पूरे करना है, क्योंकि भारत ‘ए’ टीम को इंग्लैंड के तीन मैचों के दौरे के लिए रवाना होना है। मूल आईपीएल कार्यक्रम के अनुसार, 25 मई को फाइनल होगा, जो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। वेन्यू और तारीखों को लेकर होगा फैसला? इस मीटिंग में संशोधित कार्यक्रम के लिए तिथियों और स्थानों पर अंतिम निर्णय आईपीएल गवर्निंग काउंसिल द्वारा लिया जा सकता है, जो सरकार से मिलने वाली सलाह के बाद लिया जाएगा। आईपीएल खत्म होने के बाद, भारत की टेस्ट टीम 20 जून से हेडिंग्ले में शुरू होने वाली पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड जाएगी। ये भी पढ़ें: IPL 2025 फिर से होने वाला है शुरू! इस टीम ने अपने सभी विदेशी खिलाड़ियों को वापस बुलाया