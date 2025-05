IPL 2025: कोलकाता में खेले जा रहे KKR vs CSK मैच में बम ब्लास्ट की धमकी से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

भारत•May 07, 2025 / 10:52 pm• satyabrat tripathi

Bomb threat mail during the KKR vs CSK match at Kolkata’s Eden Gardens: IPL 2025 का 57वां मुकाबला आज (7 मई 2025) कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के बीच कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के दौरान बम धमाके की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। यह धमकी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के ई-मेल आईडी पर आया था।