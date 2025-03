IPL 2025: आईपीएल से पहले विराट की टीम के लिए अच्छी खबर, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज जुड़ेगा RCB के साथ?

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ ब्रेट ली को बोलिंग कोच नियुक्त किया।

Brett Lee Likely To Become RCB Coach: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के आगाज से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अच्छी खबर मिल सकती है। आरसीबी के फैंस की हमेशा टीम से शिकायत होती है कि टीम की बल्लेबाजी को हमेशा शानदार होती है लेकिन गेंदबाजी में पिट जाते हैं। ऐसे में फैंस को अच्छी खबर मिलने के संकेत मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में नई जम्म्मेदारी मिल सकती है। उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) का बॉलिंग कोच बनाया जा सकता है।

इससे पहले ब्रेट ली कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) और किंग्स XI पंजाब के बोलिंग कोच रह चुके हैं। अगर ब्रेट को ये जिम्मेदारी मिलती है तो RCB की बॉलिंग अटैक को ताकत मिल जाएगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि ब्रेट ली कोलकाता और पंजाब के बाद बंगलुरु की बॉलिंग अटैक को क्या दिशा देते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का इतिहास इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सबसे चर्चित और लोकप्रिय टीमों में से एक है। साल 2008 में खेला गया पहला सीज़न RCB के लिए अच्छा नहीं रहा। टीम ने 14 में से सिर्फ 4 मैच जीते और सातवें स्थान पर रही। अगले सीजन अनिल कुंबले की कप्तानी में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल तक पहुंची, लेकिन डेक्कन चार्जर्स से हार गई। साल 2010 में टीम ने अच्छा खेल दिखाया और सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन मुंबई इंडियंस से हार गई। इसके बाद 2011 से 2015 तक टीम का सफर उतार चढ़ाव भरा रहा। 2016 से लेकर 2024 तक टीम ने प्लेऑफ्स में कई बार जगह बनाई लेकिन आलम ये है कि टीम अभी भी पहली खिताबी जीत का इंतजार कर रही है। IPL 2025 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम विराट कोहली, भुवनेश्वर कुमार, क्रुणाल पंड्या, रजत पाटीदार, यश दयाल, लियम लिविंगस्टन, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, जोश हेजलवुड, रसिख डार, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, मनोज भंडागे, जैकब बेथेल, देवदत्त पडिक्कल, स्वास्तिक छिकारा, लुंगी एनगिडी, अभिनंदन सिंह, मोहित राठी और सुयश शर्मा।