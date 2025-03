KKR vs RCB Head to Head: KKR को हराना RCB के लिए नहीं होगा आसान, जानें दोनों टीमों के आंकड़े

आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक कुल 34 मैच हुए हैं। इन मुकाबलों में कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर भारी रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 मैच में जीत हासिल की है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 14 मैच में जीत नसीब हुई है।

यह भी पढ़ें KKR vs RCB Probable Playing 11: विराट कोहली के साथ कौन होगा नया ओपनर, कैसी होगी प्लेइंग 11? जानें सबकुछ वहीं, अगर ईडन गार्डंस में खेले गए आंकड़ों पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच कुल 12 बार भिड़ंत हुई है। इन मुकाबलों में भी कोलकाता नाइट राइडर्स का दबदबा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 मैच में जीत हासिल की है, जबकि उसे 4 मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से शिकस्त का सामना करना पड़ा है।

वैसे, आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक कोलकाता के ईडन गार्डंस में कुल 88 मैच खेले हैं, जिसमें उसे 52 मैच जीते हैं, जबकि 36 मैच में उसे विरोधी टीमों से हार का सामना करना पड़ा है। वहीं, इस मैदान पर कुल 93 आईपीएल मैच खेले गए, जिसमें 38 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को 55 मैच में जीत नसीब हुई है, यानी यहां लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने अधिक जीत हासिल की है।

कोलकाता के ईडन गार्डंस में आईपीएल रिकॉर्ड सर्वोच्च टीम स्कोर- 262/2 पंजाब किंग्स vs कोलकाता नाइट राईडर्स (2024)

न्यूनतम टीम स्कोर- 49 पर ऑलआउट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs (कोलकाता नाइट राइडर्स (2017)

सर्वाधिक रन- गौतम गंभीर – 1407 रन

सर्वाधिक विकेट- सुनील नरेन – 70 विकेट

सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर- 112 रजत पाटीदार (RCB) vs लखनऊ सुपर जायंट्स (2022)

सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन- 5/19, सुनील नरेन (KKR) vs किंग्स इलेवन पंजाब (2012)