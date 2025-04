SRH vs PBKS: 245 रन नहीं हुआ पंजाब किंग्स से डिफेंड, कोच ने बताई कहां हुई सबसे बड़ी चूक

𝘼 𝙣𝙤𝙩𝙚-𝙬𝙤𝙧𝙩𝙝𝙮 𝙏𝙊𝙉 💯



A stunning maiden #TATAIPL century from Abhishek Sharma keeps #SRH on 🔝 in this chase 💪



Updates ▶ https://t.co/RTe7RlXDRq#TATAIPL | #SRHvPBKS | @SunRisers pic.twitter.com/ANgdm1n86w