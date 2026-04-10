IPL 2026 के 15 मैच खत्म, ये 4 टीमें प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे, इन टीमों की डूबती नजर आ रही है नैया

आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स इस समय अंक तालिका में सबसे ऊपर है। उनका नेट रन रेट भी बेहतर है और तीन मैचों में तीन जीत के साथ 6 अंक लेकर वे टेबल टॉपर बने हुए हैं। वहीं पंजाब किंग्स ने तीन में से दो मैच जीते हैं, लेकिन एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था, जिसकी वजह से उन्हें 5 अंक मिले हैं और वे दूसरे स्थान पर हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दो में से दोनों मैच जीतकर अपना नेट रन रेट प्लस में रखा हुआ है और वे तीसरे स्थान पर हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स चौथे स्थान पर है, हालांकि वे एक मैच करीबी मुकाबले में गुजरात टाइटंस से हार गई थी।