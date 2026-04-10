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IPL 2026 के 15 मैच खत्म, ये 4 टीमें प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे, इन टीमों की डूबती नजर आ रही है नैया

Top 4 Teams in Indian Premier League 2026: IPL 2026 के शुरुआती 15 मैचों के बाद पॉइंट्स टेबल का हाल सामने आ गया है, जहां राजस्थान रॉयल्स टॉप पर है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ये टीमें संघर्ष करती नजर आ रही हैं।

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भारत

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Vivek Kumar Singh

Apr 10, 2026

IPL 2026 Playoffs Race

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (फोटो- IANS)

IPL 2026 Playoffs Race: आईपीएल 2026 में अब तक 15 मुकाबले खेले जा चुके हैं और सिर्फ तीन टीमें ऐसी हैं जो अब तक अजेय रही हैं, तो वहीं कुछ टीमें ऐसी भी हैं जिनका अभी तक खाता भी नहीं खुला है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि प्लेऑफ की रेस में कौन सी टीमें सबसे आगे हैं और कौन सी टीमें इस रेस में काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं।

टॉप पर राजस्थान रॉयल्स

आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स इस समय अंक तालिका में सबसे ऊपर है। उनका नेट रन रेट भी बेहतर है और तीन मैचों में तीन जीत के साथ 6 अंक लेकर वे टेबल टॉपर बने हुए हैं। वहीं पंजाब किंग्स ने तीन में से दो मैच जीते हैं, लेकिन एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था, जिसकी वजह से उन्हें 5 अंक मिले हैं और वे दूसरे स्थान पर हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दो में से दोनों मैच जीतकर अपना नेट रन रेट प्लस में रखा हुआ है और वे तीसरे स्थान पर हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स चौथे स्थान पर है, हालांकि वे एक मैच करीबी मुकाबले में गुजरात टाइटंस से हार गई थी।

टॉप 4 से बाहर हैं ये टीमें

पांचवें स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स है, जिसने तीन में से दो मैच जीते हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद तीन में से दो मैच जीतने के बावजूद छठे स्थान पर है, क्योंकि उनका नेट रन रेट कम है। सातवें स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स है, जिसने तीन में से एक मैच जीता है। वहीं मुंबई इंडियंस तीन में से एक मैच जीतकर आठवें स्थान पर है।

करनाटक टीम ने चार मैच खेले हैं और अब तक उनका खाता नहीं खुला है, जिससे वे नौवें स्थान पर हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने भी एक भी मैच नहीं जीता है और वे 10वें स्थान पर हैं। अगर प्लेऑफ की रेस की बात करें, तो राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें टॉप-4 में मौजूद हैं और इनके प्रदर्शन को देखते हुए ये प्लेऑफ में पहुंचने की प्रबल दावेदार नजर आ रही हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स की राह फिलहाल मुश्किल होती दिख रही है।

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Published on:

10 Apr 2026 04:17 pm

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