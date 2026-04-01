IPL 2026: प्रियांश-प्रभसिमरन के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर का जलवा, PBKS ने 6 विकेट से SRH को हराया

यहां से कप्तान ईशान किशन ने हेनरिक क्लासेन के साथ तीसरे विकेट के लिए 33 गेंदों में 47 रन की साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर की तरफ पहुंचाया। ईशान 17 गेंदों में 4 बाउंड्री के साथ 27 रन बनाकर आउट हुए। यहां से हेनरिक क्लासेन ने छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए टीम को 200 के पार पहुंचा दिया। क्लासेन 33 गेंदों में 2 बाउंड्री के साथ 39 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अनिकेत वर्मा ने 18 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। विपक्षी खेमे से अर्शदीप सिंह और शशांक शर्मा ने 2-2 विकेट हासिल किए। जेवियर बार्टलेट ने 1 विकेट अपने नाम किया।