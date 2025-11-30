Patrika LogoSwitch to English

खिलाड़ी से सीधा पावर कोच बने आंद्रे रसेल, जानें अब क्या होगी उनकी भूमिका

IPL 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने संन्यास ले लिया। हालांकि, उनके इस फैसले के कुछ ही देर बाद केकेआर ने उन्हें अपना पावर कोच बना दिया।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 30, 2025

Andre Russell

आंद्रे रसेल (फोटो- IANS)

वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने आईपीएल 2026 से पहले अचानक संन्यास का ऐलान कर दिया। 2 बार आईपीएल का खिताब जीतने वाले रसेल को केकेआर ने आईपीएल 2026 के लिए रिटेन नहीं किया था। इसके बाद रसेल ने बड़ा फैसला लिया और नीलामी में जाने से बेहतर लीग से संन्यास लेना समझा। हालांकि इस फैसले के बाद केकेआर ने उन्हें निराश नहीं किया और तुरंत दूसरी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। इसका ऐलान खुद टीम के सह-मालिक शाहरुख खान ने किया।

शाहरुख ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "बेहतरीन यादों के लिए धन्यवाद, आंद्रे। हमारी टीम के शानदार योद्धा। केकेआर में आपका योगदान यादगार रहा। एक खिलाड़ी के तौर पर आपका सफर शानदार रहा और अब एक पावर कोच के तौर पर नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, जहां आप हमारे खिलाड़ियों को उसी आजादी और उसी ताकत के साथ खेलना सिखाएंगे। कोई भी दूसरी जर्सी आप पर अजीब लगेगी, मेरे दोस्त। टीम और खेल से प्यार करने वाले सभी लोगों की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार।"

क्या करेंगे आंद्रे रसेल?

रसेल के आईपीएल से संन्यास लेते ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें अपना पावर कोच नियुक्त कर दिया। अब केकेआर के युवा क्रिकेट खिलाड़ियों को आक्रामक और निडर बल्लेबाजी करना सिखाएंगे। आंद्रे रसेल के आईपीएल करियर का अधिकांश समय केकेआर के लिए खेलते हुए बीता है। रसेल ने 2012 में आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के लिए डेब्यू किया था। वह इस टीम के लिए 2 सीजन ही खेल पाए, उसके बाद केकेआर में चले गए। 2014 से 2025 तक लगातार वह केकेआर का हिस्सा रहे। इस दौरान केकेआर ने 2014 और 2024 में खिताब जीता।

2014 से 2025 के बीच रसेल ने केकेआर के लिए 133 मैच खेले। इस दौरान 12 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने कुल 2,593 रन बनाए और 122 विकेट लिए। रसेल अपनी पावर हिटिंग के लिए मशहूर रहे, लेकिन बतौर गेंदबाज भी उनके आंकड़े शानदार हैं। रसेल के ओवरऑल आईपीएल करियर पर नजर डालें तो 140 मैचों में 174.18 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 2,651 रन बनाए हैं। उनके नाम 123 विकेट दर्ज हैं।

