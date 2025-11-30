खिलाड़ी से सीधा पावर कोच बने आंद्रे रसेल, जानें अब क्या होगी उनकी भूमिका

रसेल के आईपीएल से संन्यास लेते ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें अपना पावर कोच नियुक्त कर दिया। अब केकेआर के युवा क्रिकेट खिलाड़ियों को आक्रामक और निडर बल्लेबाजी करना सिखाएंगे। आंद्रे रसेल के आईपीएल करियर का अधिकांश समय केकेआर के लिए खेलते हुए बीता है। रसेल ने 2012 में आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के लिए डेब्यू किया था। वह इस टीम के लिए 2 सीजन ही खेल पाए, उसके बाद केकेआर में चले गए। 2014 से 2025 तक लगातार वह केकेआर का हिस्सा रहे। इस दौरान केकेआर ने 2014 और 2024 में खिताब जीता।