IPL में भाग लेने से किया मना तो कोर्ट पहुंचा गया ये क्रिकेटर, RCB को पिछले सीजन बना चुका है चैंपियन

तुषारा ने कहा है कि उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की अपनी इच्छा बता दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसा है, तो उन्हें एनओसी न देने के फैसले को अदालत को रद्द कर देना चाहिए। आपको बता दें कि श्रीलंका क्रिकेट ने राष्ट्रीय टीम में चयन के लिए फिटनेस टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। तुषारा का कहना है कि उनका फिटनेस स्तर कभी भी कम नहीं पाया गया और उन्हें पहले भी इसी स्तर की फिटनेस के साथ खेलने की अनुमति दी गई है। दूसरी ओर, आरसीबी ने अब तक इस खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया है।