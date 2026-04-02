6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

LSG की हार के बाद ऋषभ पंत पर उठे सवाल, अंग्रेज दिग्गज ने बताई उनकी सबसे बड़ी गलती

Kevin Pietersen on Rishabh Pant: क्या ऋषभ पंत को ओपनिंग करनी चाहिए? केविन पीटरसन ने LSG कप्तान के नए बैटिंग रोल पर उठाए सवाल। पीटरसन को लगता है कि पंत खुद पर दबाव डाल रहे हैं और समीर रिजवी की पारी के तो फैन ही हो गए दिग्गज।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Apr 02, 2026

Rishabh Pant Opener Role LSG, Kevin Pietersen on Rishabh Pant, Sameer Rizvi 70 runs vs LSG, IPL 2026 LSG vs DC, Rishabh Pant Batting Order Controversy.

ऋषभ पंत (Photo - IANS)

IPL 2026, LSG vs DC: आईपीएल 2026 के पहले ही मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मिली हार के बाद लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत की बैटिंग पोजीशन को लेकर बहस छिड़ गई है। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन ने पंत के टॉप ऑर्डर में खेलने के फैसले पर कड़े सवाल खड़े किए हैं।

क्या पंत खुद पर दबाव डाल रहे हैं?

मैच के बाद ऋषभ पंत ने कहा था कि इस सीजन में वह टॉप ऑर्डर (ऊपरी क्रम) में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। इस पर पीटरसन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पंत का ओपनिंग करना या नंबर 3 पर आना उनके खेल के लिए सही नहीं है। पीटरसन ने कहा, 'क्या ऋषभ पंत वाकई में एक ओपनिंग बल्लेबाज हैं? मुझे लगता है कि वह पिछले साल के मुकाबले इस बार लाइन-अप में बहुत ज्यादा आगे आ गए हैं। पिछले साल वह नीचे बैटिंग कर रहे थे और अब अचानक कह रहे हैं कि मैं टॉप पर आऊंगा। उन्हें बस जाकर अपने क्रिकेट का आनंद लेना चाहिए।' पीटरसन का मानना है कि ओपनिंग करके पंत खुद को फालतू के दबाव में दाल रहे है। उन्हें अपनी नेचुरल गेम खेलनी चाहिए न कि खुद को नंबर 3 या ओपनिंग के लिए मजबूर करना चाहिए।

मैच में बदकिस्मत रहे पंत

दिल्ली के खिलाफ मैच में पंत कुछ खास नहीं कर सके। वह सिर्फ 9 गेंदों में 7 रन बनाकर नॉन-स्ट्राइकर एंड पर रन आउट हो गए। गेंदबाज मुकेश कुमार की उंगलियों से लगकर गेंद विकेट पर जा लगी और पंत को पवेलियन लौटना पड़ा। लखनऊ की पूरी टीम 141 रन पर ही ढेर हो गई थी।

पीटरसन ने समीर की जमकर की तारीफ

दूसरी तरफ, पीटरसन ने दिल्ली कैपिटल्स के युवा बल्लेबाज समीर रिजवी की जमकर तारीफ की। समीर ने 47 गेंदों में नाबाद 70 रनों (5 चौके, 4 छक्के) की पारी खेलकर लखनऊ के मुंह से जीत छीन ली। पीटरसन ने कहा, 'समीर ने जिस तरह दबाव में टीम को संभाला, वह लाजवाब था। जब टीम 26 रन पर 4 विकेट खो चुकी थी, तब उन्होंने 119 रनों की अटूट साझेदारी कर मैच जिताया। मैंने पिछले सीजन उनके साथ काफी समय बिताया है और मुझे पता था कि यह बच्चा एक 'प्रॉपर प्लेयर' है। दिल्ली को उन पर लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए।'

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

02 Apr 2026 05:17 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / LSG की हार के बाद ऋषभ पंत पर उठे सवाल, अंग्रेज दिग्गज ने बताई उनकी सबसे बड़ी गलती

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

IPL 2026 में नहीं खुला खाता पर ICC अवॉर्ड की रेस में सबसे आगे! संजू और बुमराह ने पूरी दुनिया को चौंकाया

ICC Player of the Month March 2026, Sanju Samson ICC Award, Jasprit Bumrah Best Bowling, IPL 2026 News, T20 World Cup 2026 Heroes, Cricket News Hindi.
क्रिकेट

CSK की हार के बाद जेमी ओवरटन ने डगआउट में मचाया बवाल, गुस्से में फेंका हेलमेट, वायरल हुई वीडियो

Jamie Overton
क्रिकेट

KKR vs PBKS: केकेआर को आज इस गेंदबाज से रहना होगा बचके, IPL में चटका चुका है सबसे ज्यादा विकेट

KKR vs PBKS
क्रिकेट

‘मैदान पर आजाद नहीं हैं CSK के खिलाड़ी’ चेन्नई की लगातार तीसरी हार के बाद अश्विन ने उठाए सवाल

R Ashwin on CSK, Ruturaj Gaikwad Captaincy, IPL 2026 CSK vs RCB, Faf du Plessis on Sanju Samson, Chennai Super Kings News Hindi.
क्रिकेट

RCB के कप्तान रजत पाटीदार का गुस्सा देख सहमे अंपायर, दिनेश कार्तिक ने भी लिया आड़े हाथ, वायरल हुआ वीडियो

Rajat Patidar angry at Umpire
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.