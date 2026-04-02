LSG की हार के बाद ऋषभ पंत पर उठे सवाल, अंग्रेज दिग्गज ने बताई उनकी सबसे बड़ी गलती

ऋषभ पंत (Photo - IANS)
IPL 2026, LSG vs DC: आईपीएल 2026 के पहले ही मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मिली हार के बाद लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत की बैटिंग पोजीशन को लेकर बहस छिड़ गई है। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन ने पंत के टॉप ऑर्डर में खेलने के फैसले पर कड़े सवाल खड़े किए हैं।
मैच के बाद ऋषभ पंत ने कहा था कि इस सीजन में वह टॉप ऑर्डर (ऊपरी क्रम) में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। इस पर पीटरसन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पंत का ओपनिंग करना या नंबर 3 पर आना उनके खेल के लिए सही नहीं है। पीटरसन ने कहा, 'क्या ऋषभ पंत वाकई में एक ओपनिंग बल्लेबाज हैं? मुझे लगता है कि वह पिछले साल के मुकाबले इस बार लाइन-अप में बहुत ज्यादा आगे आ गए हैं। पिछले साल वह नीचे बैटिंग कर रहे थे और अब अचानक कह रहे हैं कि मैं टॉप पर आऊंगा। उन्हें बस जाकर अपने क्रिकेट का आनंद लेना चाहिए।' पीटरसन का मानना है कि ओपनिंग करके पंत खुद को फालतू के दबाव में दाल रहे है। उन्हें अपनी नेचुरल गेम खेलनी चाहिए न कि खुद को नंबर 3 या ओपनिंग के लिए मजबूर करना चाहिए।
दिल्ली के खिलाफ मैच में पंत कुछ खास नहीं कर सके। वह सिर्फ 9 गेंदों में 7 रन बनाकर नॉन-स्ट्राइकर एंड पर रन आउट हो गए। गेंदबाज मुकेश कुमार की उंगलियों से लगकर गेंद विकेट पर जा लगी और पंत को पवेलियन लौटना पड़ा। लखनऊ की पूरी टीम 141 रन पर ही ढेर हो गई थी।
दूसरी तरफ, पीटरसन ने दिल्ली कैपिटल्स के युवा बल्लेबाज समीर रिजवी की जमकर तारीफ की। समीर ने 47 गेंदों में नाबाद 70 रनों (5 चौके, 4 छक्के) की पारी खेलकर लखनऊ के मुंह से जीत छीन ली। पीटरसन ने कहा, 'समीर ने जिस तरह दबाव में टीम को संभाला, वह लाजवाब था। जब टीम 26 रन पर 4 विकेट खो चुकी थी, तब उन्होंने 119 रनों की अटूट साझेदारी कर मैच जिताया। मैंने पिछले सीजन उनके साथ काफी समय बिताया है और मुझे पता था कि यह बच्चा एक 'प्रॉपर प्लेयर' है। दिल्ली को उन पर लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए।'
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