LSG की हार के बाद ऋषभ पंत पर उठे सवाल, अंग्रेज दिग्गज ने बताई उनकी सबसे बड़ी गलती

मैच के बाद ऋषभ पंत ने कहा था कि इस सीजन में वह टॉप ऑर्डर (ऊपरी क्रम) में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। इस पर पीटरसन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पंत का ओपनिंग करना या नंबर 3 पर आना उनके खेल के लिए सही नहीं है। पीटरसन ने कहा, 'क्या ऋषभ पंत वाकई में एक ओपनिंग बल्लेबाज हैं? मुझे लगता है कि वह पिछले साल के मुकाबले इस बार लाइन-अप में बहुत ज्यादा आगे आ गए हैं। पिछले साल वह नीचे बैटिंग कर रहे थे और अब अचानक कह रहे हैं कि मैं टॉप पर आऊंगा। उन्हें बस जाकर अपने क्रिकेट का आनंद लेना चाहिए।' पीटरसन का मानना है कि ओपनिंग करके पंत खुद को फालतू के दबाव में दाल रहे है। उन्हें अपनी नेचुरल गेम खेलनी चाहिए न कि खुद को नंबर 3 या ओपनिंग के लिए मजबूर करना चाहिए।