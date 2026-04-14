‘लंग्स फेल हुए, वेंटिलेटर पर रहे…’ मजबूरी थी या लापरवाही? जानें क्यों राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर ने तोड़ा IPL प्रोटोकॉल!

सूत्रों का कहना है कि ड्रेसिंग रूम डगआउट से दूर था। वहां तक जाने के लिए उन्हें 50 कदम चलना पड़ता और 20 सीढ़ियां चढ़नी पड़तीं, जो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं था। इसी वजह से उन्होंने डगआउट में ही फोन चेक कर लिया। दावा यह भी है कि वह किसी से बात नहीं कर रहे थे, बस फोन देख रहे थे। रोमी अब ACSU के अधिकारियों को अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखना होगा कि बीसीसीआई उनकी इस मजबूरी को मानता है या उन पर कड़ी कार्रवाई होती है।