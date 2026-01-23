आईपीएल 2026 से पहले CSK को झटका, 14.20 करोड़ के इस खिलाड़ी की चोट ने बढ़ाई चिंता

प्रशांत वीर को यह चोट उत्तर प्रदेश और झारखंड के बीच खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले के दौरान लगी। मैच के 30वें ओवर में मिड ऑफ पर फील्डिंग करते हुए उन्होंने शिखर मोहन के जोरदार शॉट को रोकने के लिए दाईं ओर डाइव लगाई। गेंद तो रुक गई, लेकिन गिरते समय उनका दायां कंधा बुरी तरह जमीन से टकरा गया। वह काफी देर तक दर्द में मैदान पर पड़े रहे। फिजियो ने तुरंत पेन रिलीफ स्प्रे का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया और अस्पताल में स्कैन के लिए भेजा गया।