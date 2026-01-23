23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

क्रिकेट

आईपीएल 2026 से पहले CSK को झटका, 14.20 करोड़ के इस खिलाड़ी की चोट ने बढ़ाई चिंता

आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे महंगे खिलाड़ी प्रशांत वीर चोटिल हो गए हैं। रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान लगी कंधे की चोट से उनकी उपलब्धता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 23, 2026

ipl 2026 csk costliest buy prashant veer gets injured during ranji trophy match

प्रशांत वीर हुए चोटिल (फोटो- ESPNcricinfo)

Prashant Veer Injury: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की तैयारियों में जुटी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए सीजन शुरू होने से पहले ही मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी पर दांव लगाने वाली फ्रेंचाइजी को अचानक बड़ा झटका लगा है। टीम ने 14.20 करोड़ रुपये में ऑलराउंडर प्रशांत वीर को खरीदा था। लेकिन रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान वह चोटिल हो गए हैं, जिससे आईपीएल 2026 में उनकी उपलब्धता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। फील्डिंग के दौरान उनके दाएं कंधे में चोट लगी।

फील्डिंग के दौरान लगी चोट

प्रशांत वीर को यह चोट उत्तर प्रदेश और झारखंड के बीच खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले के दौरान लगी। मैच के 30वें ओवर में मिड ऑफ पर फील्डिंग करते हुए उन्होंने शिखर मोहन के जोरदार शॉट को रोकने के लिए दाईं ओर डाइव लगाई। गेंद तो रुक गई, लेकिन गिरते समय उनका दायां कंधा बुरी तरह जमीन से टकरा गया। वह काफी देर तक दर्द में मैदान पर पड़े रहे। फिजियो ने तुरंत पेन रिलीफ स्प्रे का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया और अस्पताल में स्कैन के लिए भेजा गया।

आईपीएल 2026 में खेलने पर संशय

शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशांत वीर को ग्रेड टू टियर की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते वह कम से कम तीन हफ्ते क्रिकेट से दूर रह सकते हैं। आईपीएल 2026 की शुरुआत मार्च के आखिर में होनी है, ऐसे में उनकी फिटनेस पर समय के साथ दबाव बढ़ता जाएगा। आईपीएल शुरू होने में अभी 2 महीने से भी कम का समय है, ऐसे मेे अगर रिकवरी में देरी होती है तो सीएसके को अन्य विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं।

ऑक्शन में रचा था इतिहास

आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने उत्तर प्रदेश के ऑलराउंडर प्रशांत वीर पर बड़ा भरोसा दिखाया था। 14.20 करोड़ रुपये की बोली के साथ वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने। फैंस उन्हें फ्रेंचाइजी में रवींद्र जड़ेजा का रिप्लेसमेंट कहा है। लेकिन सीजन शुरू होने से पहले इस चोट ने सीएसके के लिए स्थिति को गंभीर कर दिया है।

Updated on:

23 Jan 2026 02:16 pm

Published on:

23 Jan 2026 01:29 pm

