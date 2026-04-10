IPL 2026: डेल स्टेन ने चुने RCB के ऑलटाइम 5 बेस्ट गेंदबाज, इन दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को मिली जगह

चौथे नंबर पर स्टेन ने हर्षल पटेल को चुना है। उन्होंने पटेल की विकेट लेने की काबिलियत और मैचों पर उनके असर को इसकी वजह बताया। आईपीएल के इतिहास में आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में हर्षल दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने सिर्फ 80 मैचों में 99 विकेट लिए हैं। इसमें एक बार 5 विकेट और दो बार 4 विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है। स्टेन ने कहा, "हर्षल पटेल के आंकड़े बताते हैं कि वे विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनका इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा है और आरसीबी को मैच जिताने में भी उनका योगदान काफी अहम रहा है।"