दिल्ली में आज RCB से टक्कर लेगी DC, अरुण जेटली स्टेडियम में भी अच्छा नहीं है दिल्ली कैपिटल्स का रिकॉर्ड

IPL 2026 DC vs RCB Head to Head: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 39वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium, Delhi) में खेला जाएगा। इस मुकाबले में मेजबान दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Delhi Capitals vs Royal Challengers) से होगा। अक्षर पटेल (Axar Patel) की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स 7 में से 3 मैच जीतकर अंक तालिका में 7वें स्थान पर है और ये मैच जीतकर वो 5वें स्थान पर पहुंच सकती है। दूसरी ओर रजत पाटीदार (Rajat Patidar) की अगुवाई वाली आरसीबी 7 में से 5 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है और ये मुकाबला जीतकर भी वो दूसरे स्थान पर ही रहेगी लेकिन प्लेऑफ का टिकट हासिल करने के करीब पहुंच जाएगी।