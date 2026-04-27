‘LSG पूरी तरह से भटकी’, पूर्व क्रिकेटर ने ऋषभ पंत को दी कप्तानी छोड़ने की सलाह

Rishabh Pant told to give up captaincy: आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स का हाल सबसे बुरा है। वह 8 में से 6 मैच हारकर पॉइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर पहुंच चुकी है, अब यहां से उसकी एक भी हार उसे प्‍लेऑफ की रेस से बाहर कर सकती है। केकेआर से हार के बाद अब एलएसजी के कप्‍तान ऋषभ पंत पर भी उंगलियां उठने लगी हैं। सुपर ओवर में निकोलस पूरन को उतारने का मामला हो या प्रिंस यादव को गेंद थमाना ऐसे कितने ही फैसले हैं, जिनकों लेकर पंत आलोचकों के निशाने पर हैं।