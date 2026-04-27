OMG! ‘उसे लैब भेजो’, वैभव सूर्यवंशी पर लगा बैट में पावर पैदा करने के लिए AI चिप का इस्तेमाल करने का आरोप

बता दें कि सिर्फ 15 साल की उम्र में वैभव ने दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया है और एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ़ आईपीएल का अब तक का सबसे तेज शतक (26 गेंदों में 78 रन) बनाने के बेहद करीब थे, लेकिन बस जरा से अंतर से चूक गए। लेकिन, इसका उनके इरादों पर कोई असर नहीं पड़ा। एसआरएच के खिलाफ पहले डक बनाने के बाद फिर शनिवार को उन्‍हीं गेंदबाजों के खिलाफ सिर्फ 37 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया।