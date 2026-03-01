RCB के पूर्व कप्तान ने खोला बड़ा राज़, बताया टीम के लिए क्या है सबसे बड़ी चुनौती

फाफ डू प्लेसिस ने 'ईएसपीएन क्रिकइंफो' संग बात करते हुए कहा कि हेजलवुड नई गेंद और साथ ही अंतिम ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हैं और इसी कारण वह गेंदबाजी अटैक का जरूरी हिस्सा हैं। हेजलवुड की गैरमौजूदगी टीम के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। जब वह टीम में थे तब मैं भी आरसीबी की तरफ से खेल रहा था। हमारे पास एक असरदार गेंदबाजी अटैक होता था, लेकिन हेजलवुड के न होने पर एक बहुत बड़ा खालीपन आ जाता है। इसका कारण यह है कि वह पावरप्ले में विकेट निकालते हैं। वह अंतिम ओवरों में भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि आरसीबी की सफलता काफी हद तक हेजलवुड की उपलब्धता पर ही निर्भर करती है।