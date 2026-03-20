IPL खेलने वाले श्रीलंकाई खिलाड़ियों को देना होगा फिटनेस टेस्ट, तभी बोर्ड देगा खेलने की मंजूरी

आपको बता दें कि श्रीलंका के कई खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में मतिशा पथिरानाृ, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में वनिंदु हसरंगा, सनराइजर्स हैदराबाद में ईशान मलिंगा और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में नुवान तुषारा जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। अब इन खिलाड़ियों को श्रीलंका क्रिकेट तभी NOC देगा, जब वे फिटनेस टेस्ट पास करेंगे। श्रीलंका क्रिकेट ने कहा है कि सोमवार और मंगलवार को फिटनेस टेस्ट होंगे और उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन से खिलाड़ी फिट हैं।