कीवी गेंदबाजों के सामने साउथ अफ्रीका का बुरा हाल, न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से जीता मुकाबला

India vs South Africa 3rd T20 Highlights: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में मिली हार का बदला साउथ अफ्रीका ने तो ले लिया, लेकिन अगले दोनों मुकाबलों में उसे पूरी तरह हार का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड 2-1 से आगे हो गई है। शुक्रवार को ऑकलैंड में खेले गए तीसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हरा दिया। मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 136 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 17वें ओवर में 137 रन बनाकर 8 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया।