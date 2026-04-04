हर पांचवीं गेंद पर छक्का उड़ाता है ये धुरंधर, लेकिन GT के ये गेंदबाज इस आंकड़े को कर सकते हैं खराब

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के नौवें मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह वही टीम है, जिसे 2022 के खिताबी मुकाबले में हराकर टाइटंस पहली बार चैंपियन बनी थी। अब इसी टीम के खिलाफ जीत हासिल कर वह सीजन में खाता खोलना चाहेगी। हालांकि, राजस्थान रॉयल्स की टीम में एक ऐसा बल्लेबाज है, जो हर पांचवीं गेंद पर छक्का जड़ देता है। उसने अब तक आईपीएल की 9 पारियों में ही 29 छक्के जड़ दिए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या गुजरात टाइटंस के पास वो गेंदबाज हैं, जो वैभव सूर्यवंशी को रोक सकते हैं।