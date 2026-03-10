IPL 2026: गुजरात टाइटंस का बड़ा दाव, ऑस्ट्रेलिया के इस खतरनाक बल्लेबाज को बनाया बैटिंग कोच, आईपीएल में खेला चुका है कई तूफानी पारी

मैथ्यू हेडन को टीम से जोड़ने के बाद गुजरात के क्रिकेट डायरेक्टर विक्रम सोलंकी ने कहा, "मैथ्यू हेडन की नियुक्ति हमारी यात्रा के एक अहम पड़ाव पर हुई है। एक फ्रेंचाइजी के तौर हम लगातार अपने क्रिकेटिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सबसे ऊंचे स्तर पर उनका अनुभव, और उभरती हुई प्रतिभा को मार्गदर्शन करने की उनकी काबिलियत, आने वाले सीजन में हमारे बल्लेबाजों के काम आएगी।"