उधर फैंस कर रहे थे 300 की उम्मीद! इधर मोहम्मद शमी ने SRH के नाम कर दिया शर्मनाक रिकॉर्ड

मोहम्मद शमी की शुरुआती स्ट्राइक की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद 10 ओवर में सिर्फ 35 रन ही बना सकी, जो आईपीएल इतिहास में पहले 10 ओवर का चौथा सबसे कम स्कोर है। इससे पहले यह रिकॉर्ड कोलकाता नाइट राइडर्स के नाम है, जिन्होंने 2009 में 10 ओवर में 31 रन बनाए थे। दूसरे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स हैं, जिन्होंने इस साल 32 रन बनाए (5 विकेट के नुकसान पर)। वहीं, मुंबई इंडियंस ने 2015 में वानखेड़े स्टेडियम में 32 रन बनाए थे (4 विकेट पर)।