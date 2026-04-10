10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026: वानिंदु हसरंगा की जगह LSG ने एक करोड़ में इस खतरनाक गेंदबाज को टीम में किया शामिल

हसरंगा अभी तक अपनी इंजरी से उबर नहीं सके हैं, जिसके चलते वह एलएसजी के लिए इस सीजन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। जॉर्ज लिंडे पहली बार आईपीएल में खेलते हुए नज़र आएंगे। एलएसजी ने लिंडे को उनके बेस प्राइस 1 करोड़ में टीम से जोड़ा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Apr 10, 2026

LSG के स्टार ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा (photo - आईसीसी)

Wanindu Hasaranga Replacement, LSG, IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर जॉर्ज लिंडे को वानिंदु हसरंगा की जगह टीम में शामिल किया है। हसरंगा इंजरी की वजह से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से बाहर हो गए हैं। एलएसजी ने नीलामी में हसरंगा को 2 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में श्रीलंका के पहले मैच के दौरान लगी हैमस्ट्रिंग चोट के कारण वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं।

हसरंगा अभी तक अपनी इंजरी से उबर नहीं सके हैं, जिसके चलते वह एलएसजी के लिए इस सीजन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। जॉर्ज लिंडे पहली बार आईपीएल में खेलते हुए नज़र आएंगे। एलएसजी ने लिंडे को उनके बेस प्राइस 1 करोड़ में टीम से जोड़ा है।

जॉर्ज लिंडे साउथ अफ्रीका के लिए अब तक 3 टेस्ट, 4 वनडे और 37 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 403 रन बनाने के साथ-साथ 35 विकेट भी निकाले हैं। लिंडे के पास टी20 क्रिकेट का काफी अनुभव मौजूद है और 250 टी20 मैच खेल चुके हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस सीजन के बचे हुए मुकाबलों में जॉर्ज लिंडे से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद करेगी।

आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम को 2 मुकाबलों में जीत मिली है। वहीं, एक मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। एलएसजी ने आखिरी मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट से जीत दर्ज की। आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में एलएसजी की जीत के नायक 21 वर्षीय बल्लेबाज मुकुल चौधरी रहे, जिन्होंने 27 गेंदों में 54 रनों की दमदार पारी खेली।

पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 181 रन लगाए थे। एलएसजी ने आयुष बदोनी और मुकुल की अर्धशतकीय पारियों के दम पर 182 रनों के लक्ष्य को आखिरी गेंद पर हासिल किया। आयुष ने 34 गेंदों पर 54 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं, मुकुल ने 54 रनों की नाबाद पारी में 2 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के लगाए।

ये भी पढ़ें

PBKS vs SRH Playing 11: लियाम लिविंगस्टोन को मिलेगा मौका, क्या हैदराबाद करेगी गेंदबाजी में बदलाव? देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11
क्रिकेट
IPL 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

10 Apr 2026 06:21 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026: वानिंदु हसरंगा की जगह LSG ने एक करोड़ में इस खतरनाक गेंदबाज को टीम में किया शामिल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

RCB के इस गेंदबाज से वैभव सूर्यवंशी को खतरा! नहीं दोहराना चाहेंगे पिछले सीजन की ये गलती

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

IPL 2026: डेल स्टेन ने चुने RCB के ऑलटाइम 5 बेस्ट गेंदबाज, इन दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को मिली जगह

क्रिकेट

PBKS vs SRH Pitch Report: बल्लेबाजों की होगी मौज या गेंदबाजों को रास आएगी मुल्लांपुर की पिच? जानें मैच से पहले पूरी रिपोर्ट

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium
क्रिकेट

टॉप 6 से भी बाहर है ये टीम, फिर भी प्लेऑफ में पहुंचने की मानी जा रही है प्रबल दावेदार, जानें वजह

IPL 2026 RR vs MI
क्रिकेट

‘शुभमन और अर्जुन में से किसकी टीम को सपोर्ट करेंगी’, इस सवाल पर सारा तेंदुलकर का रिएक्शन हो गया वायरल

Sara tendulkar and Arjun Tendulkar
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.